أسبوع من الأنشطة القافية (استعادي)

الجزائر - تميز المشهد الثقافي في الجزائر خلال الاسبوع المنصرم بأنشطة ثقافية و فنية خاصة بالموسيقى و المسرح و السينما الى جانب معارض خاصة بالفن التشكيلي.

- أحيت المطربة الجزائرية فيروز اوجيدة الثلاثاء باوبرا الجزائر بوعلام بسايح حفلا موسيقيا أوبيراليا جمعت فيه بين كلاسيكيات الموسيقى العالمية و مقاطع من التراث الجزائري من تنظيم "مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر" في اطار التعاون و التبادل بين الجزائر العاصمة ومونريال (كندا).

- قدمت الفرقة المجرية الجمعة حفلا غنائيا مستمدا من التراث المجري بالمركب الثقافي لعين تموشنت في اطار جولة بعدد من الولايات إطار نشاط ثقافي ترعاه جمعية الصداقة الجزائرية المجرية.

- انطلقت الأحد فعاليات الأسبوع الثقافي المسرحي لولاية الطارف بالمسرح الجهوي الجيلالي بن عبد الحليم بمستغانم في إطار تظاهرة مستغانم عاصمة للمسرح 2017.

- تم تكريم عائلة أول أمين عام للمحافظة السامية للأمازيغية المرحوم محند أيت عمران المدعو " ايدير" الثلاثاء بتيارت بمناسبة اختتام اسبوع التراث الثقافي الامازيغي.

- افتتح الخميس بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة معرض صيني للصور الفوتوغرافية حول عادات وتقاليد وتراث بعض الشعوب الإسلامية التي ساهمت قديما ب"طريق الحرير".

- انطلقت الثلاثاء بقاعة متحف السينما "سينماتيك" بعنابة فعاليات أسبوع الفيلم الإيطالي التي تتواصل الى غاية 23 يناير الجاري.

- تم السبت بقاعة الديوان البلدي للثقافة والسياحة بمدينة الجلفة تكريم نخب ومبدعين في الأدب ضمن مبادرة لجمعية "منابع الإبداع" تحت شعار "الأدب في ضيافة الأنشودة الوطنية - العشق الوطني والانتماء- " .

- انطلقت الثلاثاء بدار الثقافة لولاية أدرار فعاليات الصالون الوطني السادس للفن التشكيلي بمشاركة أزيد من ثلاثين فنانا تشكيليا من مختلف جهات الوطن .

افتتحت الثلاثاء بتيسمسيلت فعاليات الطبعة الأولى لأسبوع التراث الثقافي الأمازيغي المنظم في إطار إحياء رأس السنة الأمازيغية "يناير" يشمل معرضا للكتاب الامازيغي و انشطة ثقافية اخرى .

- احتضن المتحف الوطني العمومي "عبد المجيد مزيان" بالشلف الثلاثاء في إطار فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي أمسية أندلسية و معرض للأزياء التقليدية الأمازيغية .

- أحيت جمعية الموسيقى الاندلسية "الجزائرية الموصلية" بقيادة نصر الدين بن مرابط حفلا سهرة الخميس بالجزائر العاصمة احياء للذكرى ال88 لتأسيسها.

- نظم سهرة الخميس حفل موسيقي كلاسيكي للقرن ال20 جمع باوبرا الجزائر بوعلام بسايح موسيقيين من شبكة المدارس العليا لموسيقى الحوض المتوسط حول مقاطع معاصرة.