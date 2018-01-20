القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسبوع من الأنشطة القافية (استعادي)

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 13:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 26 مرات

الجزائر - تميز المشهد الثقافي في الجزائر خلال الاسبوع المنصرم بأنشطة ثقافية و فنية خاصة بالموسيقى و المسرح و السينما الى جانب  معارض خاصة بالفن التشكيلي.   

- أحيت المطربة الجزائرية فيروز اوجيدة الثلاثاء  باوبرا الجزائر بوعلام بسايح  حفلا موسيقيا أوبيراليا جمعت فيه بين كلاسيكيات الموسيقى العالمية و مقاطع من  التراث الجزائري  من تنظيم "مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر" في اطار التعاون و التبادل بين الجزائر العاصمة ومونريال (كندا). 

- قدمت الفرقة المجرية الجمعة  حفلا غنائيا مستمدا من التراث المجري  بالمركب الثقافي لعين تموشنت في اطار جولة بعدد من الولايات  إطار نشاط ثقافي ترعاه  جمعية الصداقة الجزائرية المجرية. 

- انطلقت الأحد فعاليات الأسبوع الثقافي المسرحي لولاية الطارف بالمسرح الجهوي الجيلالي بن عبد الحليم  بمستغانم في إطار تظاهرة مستغانم عاصمة للمسرح 2017.

 - تم تكريم عائلة أول أمين عام للمحافظة السامية  للأمازيغية المرحوم محند أيت  عمران المدعو " ايدير"  الثلاثاء بتيارت بمناسبة اختتام اسبوع التراث الثقافي  الامازيغي.

 - افتتح الخميس بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة معرض صيني للصور الفوتوغرافية  حول عادات وتقاليد وتراث بعض الشعوب الإسلامية التي ساهمت قديما ب"طريق  الحرير".

 - انطلقت  الثلاثاء بقاعة متحف السينما "سينماتيك"  بعنابة  فعاليات أسبوع  الفيلم الإيطالي التي  تتواصل الى غاية 23 يناير الجاري.

 - تم السبت بقاعة الديوان البلدي للثقافة والسياحة بمدينة الجلفة تكريم نخب  ومبدعين في الأدب ضمن مبادرة لجمعية "منابع الإبداع" تحت شعار "الأدب في ضيافة  الأنشودة الوطنية - العشق الوطني والانتماء- " .

 - انطلقت الثلاثاء  بدار الثقافة لولاية أدرار فعاليات الصالون الوطني السادس  للفن التشكيلي بمشاركة أزيد من ثلاثين فنانا تشكيليا من مختلف جهات الوطن .  

 افتتحت الثلاثاء بتيسمسيلت فعاليات الطبعة الأولى لأسبوع التراث الثقافي الأمازيغي المنظم في إطار إحياء رأس السنة الأمازيغية "يناير" يشمل معرضا  للكتاب الامازيغي و انشطة ثقافية اخرى .

-  احتضن المتحف الوطني العمومي "عبد المجيد مزيان"  بالشلف الثلاثاء في إطار  فعاليات أسبوع التراث الأمازيغي أمسية  أندلسية و معرض للأزياء التقليدية الأمازيغية .

- أحيت جمعية الموسيقى الاندلسية "الجزائرية الموصلية" بقيادة نصر الدين بن مرابط حفلا سهرة الخميس بالجزائر العاصمة احياء للذكرى ال88 لتأسيسها.

 

- نظم سهرة الخميس حفل موسيقي كلاسيكي للقرن ال20 جمع  باوبرا الجزائر بوعلام  بسايح موسيقيين من شبكة المدارس العليا لموسيقى الحوض المتوسط حول مقاطع  معاصرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
أسبوع من الأنشطة القافية (استعادي)
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 13:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 26 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.20

مساهل يتباحث مع  نظيره  الموريتاني 

18.01.20

الجزائر-نيجيريا: "إرادة" في إعادة بعث العلاقات الثنائية   

18.01.20

الجامعي زهير إحدادن في ذمة الله

18.01.20

أويحيى: لا توجد حرب عصب داخل السلطة

18.01.20

الدفع الالكتروني: بريد الجزائر يطلق أرضية نقدية جديدة

18.01.20

مصنع السيارات "بيجو" بوهران : الشروع في الدراسة الجيوتقنية للأرضية المختارة للمشروع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.15

لقاء وطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الخميس القادم

18.01.15

تطبيق الشراكة المؤسساتية تخضع لموافقة رئيس الجمهورية

18.01.15

الأولوية في التوظيف تعود لطلبة المدارس العليا للأساتذة

18.01.15

مشاركة الديوان الوطني للسياحة في الطبعة ال38 للمعرض الدولي للسياحة "فيتور مدريد" بإسبانيا…

18.01.15

نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 17ر67 دولارا للبرميل

18.01.15

الإشادة بإرادة الجزائر "الثابتة" في مرافقة مالي في تنفيذ اتفاق السلم