لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والثقافة لتجسيد مشروع انجاز متحف البلدية

وأوضح السيد ميهوبي، في تصريح لوأج على هامش أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أنه تطبيقا لمذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها يوم الخميس بين وزارتي الثقافة والداخلية لإنشاء هذا المتحف، سيتم تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين لدراسة كل المسائل التنظيمية و القانونية المتعلقة بإنشاء المتحف "الذي سيتم انجازه بالجزائر العاصمة".