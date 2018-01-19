لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والثقافة لتجسيد مشروع انجاز متحف البلدية

وأوضح السيد ميهوبي، في تصريح لوأج على هامش أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أنه تطبيقا لمذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها يوم الخميس بين وزارتي الثقافة والداخلية لإنشاء هذا المتحف، سيتم تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين لدراسة كل المسائل التنظيمية و القانونية المتعلقة بإنشاء المتحف "الذي سيتم انجازه بالجزائر العاصمة".
وأعتبر الوزير أن هذا المتحف سيكون إضافة كبيرة باعتباره "حافظا للذاكرة" حيث سيسمح بالتأريخ للبلدية الجزائرية ومن خلالها لكل مراحل تطور الإدارة الجزائرية.
للتذكير، تم أمس الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الثقافة لإنشاء متحف البلدية يتولى الحفاظ على التراث التاريخي للجماعات المحلية وصيانته.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال أشغال اللقاء الوطني لرؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولائية في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبلدية من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الثقافة، عز الدين ميهوبي.