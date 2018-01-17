حفل موسيقي للمطربة فيروز اوجيدة

الجزائر- أحيت المطربة الجزائرية فيروز اوجيدة يوم الثلاثاء حفلا موسيقيا أوبيراليا جمعت فيه بين كلاسيكيات الموسيقى العالمية و مقاطع من التراث الجزائري، حيث رافقها في الحفل عازف البيانو الكندي دومينيك بوليان.

و نظم هذا الحفل في قاعة أوبرا الجزائر بوعلام بسايح من طرف "مؤسسة فنون و ثقافة لولاية الجزائر" في إطار التعاون و التبادل بين الجزائر العاصمة و مونريال (كندا).

واختارت المطربة لجمهورها مقاطع من الغناء الكلاسيكي الإيطالي و الروسي و الفرنسي أدتها بطريقة أبرزت بها جمال وقوة صوتها وكذا إتقانها لمقاطع الأوبرا العالمية.

و بدأت المطربة هذا الحفل ببعض الاغاني الكلاسيكية مثل " أو سولو ميو" و " نون تي سكوردار دي مي" و "فونيكولي فونيكولا" لتؤدي بعدها بعض المقاطع الفرنسية منها "هابانيرا" المستوحاة من الاوبرا الشهيرة "كارمن".

كما تخلل هذا الحفل عدة برامج مستمدة من التراث الموسيقي الجزائري و العالمي و بطبوع مختلفة كالأغنيتين "أسندو" و "أفافا ينوفا"، و أغنية المالوف الكلاسيكسة "بالله يا حمامي" و كذا اغنية "حبيتك" للمطربة اللبنانية فيروز.

و حضر هذا الحفل كل من وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت و وزير التعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار و كذا والي ولاية الجزائر عبدالقادر زوخ، بالإضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر العاصمة.