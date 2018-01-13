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أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 13:24     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 20 مرات

الجزائر - تميز النشاط الثقافي خلال الأسبوع المنصرم  بتنظيم العديد من الأسابيع الثقافية المخلدة لرأس السنة الامازيغية الجديدة  "يناير"بالإضافة إلى فعاليات أخرى في الموسيقى والمسرح والسينما.

 

- أقيمت السبت الماضي بدار الثقافة "مالك حداد" بقسنطينة أوبيرات بعنوان  "أطفال العرب" من تنظيم جمعية "الدرب" لترقية المواطنة وبمشاركة العديد من الأطفال.

 

- انطلقت السبت الماضي بولاية بجاية الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة  بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والبرامج الترفيهية.

 

- عرض السبت الماضي بدار الثقافة "مالك حداد" بقسنطينة الفيلم الاجتماعي  "الرحلة المؤجلة" للمخرج إسلام منفوش.

 

- اختتمت السبت الماضي بالمركز الثقافي لبلدية الغزوات فعاليات أيام فيلم  التحريك لتلمسان وسط إقبال معتبر للأطفال.

 

- انطلقت الاحد الماضي بولاية بومرداس الاحتفالات بالسنة الامازيغية الجديدة  بمشاركة العديد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات العمومية.

 

- أسس الأحد الماضي ببوادي العثمانية بميلة نادي " نبع الأدب" تعزيزا للمشهد  الثقافي المحلي ودعما للحركية الإبداعية.

 

- افتتحت الأحد الماضي ببرج بوعريريج فعاليات الأسبوع الثقافي الأمازيغي وسط  حضور جماهيري غفير.

 

- انطلقت الأحد الماضي بالبويرة الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة  ببرمجة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

 

- أُعطيت الثلاثاء الماضي بمتحف الفن المعاصر بوهران اشارة انطلاق أسبوع  التراث الامازيغي.

 

- افتتحت الثلاثاء الماضي بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمستغانم فعاليات  الأسبوع الثقافي للتراث الأمازيغي بتقديم مداخلة وعرض شريط وثائقي حول الموروث  الثقافي  الأمازيغي.

 

- انطلقت الثلاثاء الماضي بدار الثقافة لعين تموشنت فعاليات الاحتفال برأس  السنة الأمازيغية وسط زخم من الأنشطة الفنية والفكرية.

 

- انطلقت الثلاثاء الماضي بدار الثقافة "مصطفى خالف" بسعيدة فعاليات أسبوع  التراث الثقافي الأمازيغي وسط حضور جماهيري غفير.  

 

- افتتح الثلاثاء الماضي بالجزائر العاصمة معرض جماعي لفنانين تشكيليين  ونحاتين مجريين بحضور النحات العالمي ميهالي غابور.

 

- اعطيت الأربعاء الماضي بتبسة شارة انطلاق فعاليات أسبوع التراث الثقافي  الأمازيغي.

 

 - انطلقت الأربعاء الماضي بعاصمة الأهقار تمنراست فعاليات الطبعة التاسعة  للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية والموسيقى الأمازيغية في إطار الاحتفالات  برأس السنة الأمازيغية الجديدة.

 

- افتتحت الأربعاء الماضي بدار الثقافة "أحمد شامي" بالنعامة أنشطة ثقافية  متنوعة في إطار إحياء رأس السنة الامازيغية الجديدة. 

 

- انطلقت الاربعاء الماضي بالمدية الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة في جو  من الاحتفالات الشعبية.

 

 - انطلق أول أمس الخميس ببسكرة برنامج احتفالي متنوع بمناسبة حلول السنة  الأمازيغية ببرمجة عديد الأنشطة الثقافية والفنية.

 

- افتتح أول أمس الخميس بسكيكدة أسبوع التراث الثقافي الأمازيغي بمناسبة السنة  الأمازيغية الجديدة.

 

 

- انطلق اول أمس الخميس بالجلفة برنامج إحياء السنة الامازيغية الجديدة بتنظيم  تظاهرات فنية ولوحات ثقافية تعكس التراث الأمازيغي.

أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 13:24     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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