أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

الفريق قايد صالح يحضر تنفيذ تمرين رمي حقيقي بورقلة -

كل مؤسسات الدولة مجندة لتعميم استعمال اللغة الأمازيغية وترقيتها -

المهرجان الدولي للآثار الرومانية: مشاركة أكثر من 1300 عداء وعداءة -

سكن: إلزام مؤسسات الانجاز ب تدارك التأخر المسجل أو فسخ عقودها -

يناير: ماسينيسا و زاين و حسيبة عمروش يحيون حفلا بالعاصمة -

جهود كبيرة تبذلها وزارة التربية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية -

الجزائر تلعب دائما دورا كبيرا و أساسيا في تحقيق الاستقرار بمالي -

الوزير الأول المالي يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة -

المركز الثقافي الجزائري في باريس يحتفل بعيد يناير -

احتفالات رأس السنة الأمازيغية: عرض فلكلوري كبير بالجزائر العاصمة -

الوزير الأول المالي يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر -

وزارة السكن تصدر قرارات بخصوص المؤسسات المتأخرة في انجاز مشاريع عدل -

الكونفدرالية الإفريقية للبادمنتون : انتخاب الجزائري أمين زوبيري رئيسا جديدا -

أزيد من 1600 مسجل جديد في غرفة الصناعات التقليدية والحرف لولاية الجزائر خلال 2017 -

جيدو / بطولة الجزائر فردي / أكابر /اليوم الثاني/: سيطرة المجمع البترولي لدى الرجال ونادي بابا حسن ينافس المجمع لدى السيدات -

إقرار رأس السنة الأمازيغية (يناير) عيدا وطنيا هو تكريس للهوية الوطنية -

مصارعة/ بطولة الجزائر للأكابر (اليوم الأول): مصارعو ولاية الجزائر يسيطرون ويبينون عن مستوى عال -

وزير الشباب و الرياضة يحث الشباب على المساهمة في جعل مكسب الاعتراف الرسمي باللغة و الهوية الأمازيغية حقيقة مكرسة ميدانيا -

التوقيع عما قريب على اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمحافظة السامية للأمازيغية -