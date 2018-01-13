أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

الجزائر - تميز النشاط الثقافي خلال الأسبوع المنصرم بتنظيم العديد من الأسابيع الثقافية المخلدة لرأس السنة الامازيغية الجديدة "يناير"بالإضافة إلى فعاليات أخرى في الموسيقى والمسرح والسينما.
- أقيمت السبت الماضي بدار الثقافة "مالك حداد" بقسنطينة أوبيرات بعنوان "أطفال العرب" من تنظيم جمعية "الدرب" لترقية المواطنة وبمشاركة العديد من الأطفال.
- انطلقت السبت الماضي بولاية بجاية الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والبرامج الترفيهية.
- عرض السبت الماضي بدار الثقافة "مالك حداد" بقسنطينة الفيلم الاجتماعي "الرحلة المؤجلة" للمخرج إسلام منفوش.
- اختتمت السبت الماضي بالمركز الثقافي لبلدية الغزوات فعاليات أيام فيلم التحريك لتلمسان وسط إقبال معتبر للأطفال.
- انطلقت الاحد الماضي بولاية بومرداس الاحتفالات بالسنة الامازيغية الجديدة بمشاركة العديد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات العمومية.
- أسس الأحد الماضي ببوادي العثمانية بميلة نادي " نبع الأدب" تعزيزا للمشهد الثقافي المحلي ودعما للحركية الإبداعية.
- افتتحت الأحد الماضي ببرج بوعريريج فعاليات الأسبوع الثقافي الأمازيغي وسط حضور جماهيري غفير.
- انطلقت الأحد الماضي بالبويرة الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة ببرمجة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.
- أُعطيت الثلاثاء الماضي بمتحف الفن المعاصر بوهران اشارة انطلاق أسبوع التراث الامازيغي.
- افتتحت الثلاثاء الماضي بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمستغانم فعاليات الأسبوع الثقافي للتراث الأمازيغي بتقديم مداخلة وعرض شريط وثائقي حول الموروث الثقافي الأمازيغي.
- انطلقت الثلاثاء الماضي بدار الثقافة لعين تموشنت فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية وسط زخم من الأنشطة الفنية والفكرية.
- انطلقت الثلاثاء الماضي بدار الثقافة "مصطفى خالف" بسعيدة فعاليات أسبوع التراث الثقافي الأمازيغي وسط حضور جماهيري غفير.
- افتتح الثلاثاء الماضي بالجزائر العاصمة معرض جماعي لفنانين تشكيليين ونحاتين مجريين بحضور النحات العالمي ميهالي غابور.
- اعطيت الأربعاء الماضي بتبسة شارة انطلاق فعاليات أسبوع التراث الثقافي الأمازيغي.
- انطلقت الأربعاء الماضي بعاصمة الأهقار تمنراست فعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية والموسيقى الأمازيغية في إطار الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة.
- افتتحت الأربعاء الماضي بدار الثقافة "أحمد شامي" بالنعامة أنشطة ثقافية متنوعة في إطار إحياء رأس السنة الامازيغية الجديدة.
- انطلقت الاربعاء الماضي بالمدية الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة في جو من الاحتفالات الشعبية.
- انطلق أول أمس الخميس ببسكرة برنامج احتفالي متنوع بمناسبة حلول السنة الأمازيغية ببرمجة عديد الأنشطة الثقافية والفنية.
- افتتح أول أمس الخميس بسكيكدة أسبوع التراث الثقافي الأمازيغي بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.
- انطلق اول أمس الخميس بالجلفة برنامج إحياء السنة الامازيغية الجديدة بتنظيم تظاهرات فنية ولوحات ثقافية تعكس التراث الأمازيغي.