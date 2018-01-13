إقرار رأس السنة الأمازيغية (يناير) عيدا وطنيا هو تكريس للهوية الوطنية 

الجزائر - أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الجمعة بالجزائر العاصمة ان تكريس و اقرار احتفالية رأس السنة الأمازيغية "يناير" كيوم و عيد وطني من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو تكريس للهوية الوطنية سيعزز مستقبلا بإنشاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية .

وقال ميهوبي على هامش الاحتفال الذي نظمته مؤسسة فنون و ثقافة لولاية الجزائر بقاعة ابن خلدون ان تكريس و اقرار احتفالية رأس السنة الأمازيغية "يناير" كيوم و عيد وطني من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو تكريس للهوية الوطنية سيعزز مستقبلا بإنشاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية و الذي سيعطي دفعا كبيرا للامازيغية و العمل على ترقيتها و انتشارها و منحها اوسع الفضاءات لتحقق حضورها بالشكل المطلوب لكونها "ارثا مشتركا" بين كل الجزائريين.

و احتضنت قاعة ابن خلدون بالعاصمة احتفالية بمناسبة راس السنة الامازيغية عرف حضور اعضاء من الطقم الحكومي و فنانين و شخصيات وطنية, حيث تم عرض لوحات فنية لمختلف الطبوع الغنائية الجزائرية عكست صورة تراث زاخر من كافة انحاء الوطن.

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كما احتضنت شوارع الجزائر العاصمة عدة تظاهرات اليوم احتفالا براس السنة الامازيغية بمبادرة من مصالح بلدية الجزائر الوسطى و بالتنسيق مع مختلف الجمعيات الثقافية الناشطة في الميدان.

و في هذا الخصوص قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في تصريح ل/واج انه تم تنظيم برنامج ترفهي و فلكوري بالمناسبة ضم عدة طبوع فنية لفرق قدمت من مختلف انحاء الوطن في صورة عكست التنوع الذي تزخر به الثقافة و التقاليد الجزائرية.

و عرفت التظاهرة عرض منتجات تقليدية ل30 حرفيا انطلاقا من ساحة الامير عبد القادر وصولا الى ساحة اودان, حيث تم غلق الشوارع المؤدية الى هذا المسلك منذ صبيحة اليوم و الى غاية الساعة العاشرة مساء لتمكين المواطنين من التجول و الاستمتاع بالعروض المختلفة المقدمة لهم بالمناسبة.

كما عرفت المناسبة و بحضور والي الولاية عبد القادر زوخ و عدد من الوزراء ازاحة الستار عن تسمية بلدية الجزائر الوسطى التي باتت تحمل و لأول مرة لوحة تضم الاحرف العربية و الامازيغية في تجسيد فعلي للغتين الرسميتين للبلاد.