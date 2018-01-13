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إقرار رأس السنة الأمازيغية (يناير) عيدا وطنيا هو تكريس للهوية الوطنية 

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 10:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 59 مرات
إقرار رأس السنة الأمازيغية (يناير) عيدا وطنيا هو تكريس للهوية الوطنية 
صورة وأج أرشيف

الجزائر - أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الجمعة  بالجزائر العاصمة ان تكريس و اقرار احتفالية رأس السنة الأمازيغية "يناير"  كيوم و عيد  وطني من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو تكريس  للهوية الوطنية سيعزز مستقبلا بإنشاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية .

وقال ميهوبي على هامش الاحتفال الذي نظمته مؤسسة فنون و ثقافة لولاية الجزائر  بقاعة ابن خلدون ان تكريس و اقرار احتفالية رأس السنة الأمازيغية "يناير" كيوم  و عيد  وطني من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو تكريس للهوية  الوطنية سيعزز مستقبلا بإنشاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية و الذي سيعطي  دفعا كبيرا للامازيغية و العمل على ترقيتها و انتشارها و منحها اوسع الفضاءات لتحقق حضورها بالشكل المطلوب لكونها "ارثا مشتركا" بين كل الجزائريين.

و احتضنت قاعة ابن خلدون بالعاصمة احتفالية بمناسبة راس السنة الامازيغية عرف  حضور اعضاء من الطقم الحكومي و فنانين  و شخصيات وطنية, حيث تم عرض لوحات فنية لمختلف الطبوع الغنائية الجزائرية عكست  صورة تراث زاخر من كافة انحاء الوطن.

 

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كما احتضنت شوارع  الجزائر العاصمة عدة تظاهرات اليوم احتفالا براس السنة  الامازيغية بمبادرة من مصالح بلدية الجزائر الوسطى و بالتنسيق مع مختلف  الجمعيات الثقافية الناشطة في الميدان.

و في هذا الخصوص قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في تصريح  ل/واج انه تم تنظيم برنامج ترفهي و فلكوري بالمناسبة ضم عدة طبوع فنية لفرق  قدمت من مختلف انحاء الوطن في صورة عكست التنوع الذي تزخر به الثقافة و  التقاليد الجزائرية.

و عرفت التظاهرة عرض منتجات تقليدية ل30 حرفيا انطلاقا من ساحة الامير عبد  القادر وصولا الى ساحة اودان, حيث تم غلق الشوارع المؤدية الى هذا المسلك منذ  صبيحة اليوم و الى غاية الساعة العاشرة مساء لتمكين المواطنين من التجول و  الاستمتاع بالعروض المختلفة المقدمة لهم بالمناسبة. 

كما عرفت المناسبة و بحضور والي الولاية عبد القادر زوخ و عدد من الوزراء   ازاحة الستار عن تسمية بلدية الجزائر الوسطى التي باتت تحمل و لأول مرة  لوحة  تضم الاحرف العربية و الامازيغية في تجسيد فعلي للغتين الرسميتين للبلاد.

آخر تعديل على السبت, 13 كانون2/يناير 2018 12:37
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إقرار رأس السنة الأمازيغية (يناير) عيدا وطنيا هو تكريس للهوية الوطنية 
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 10:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 59 مرة   شارك

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