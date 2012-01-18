يناير 2018: معرض للصناعات التقليدية بالجزائر العاصمة

الجزائر - افتتح اليوم الجمعة بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة معرض للصناعات التقليدية احتفالا بالسنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2968".

وعرف المعرض -الذي نظمه قصر الثقافة بالتعاون مع مؤسسة خاصة- تقديم العديد من الصناعات التقليدية الممثلة لمختلف جهات الوطن على غرار الملابس والحقائب والحلي والحلويات بالإضافة إلى المنتوجات الحرفية وصناعة الفخار وملحقات الديكور التقليدي وهذا بحضور العديد من العائلات.

وتشارك في هذا المعرض حوالي الثلاثين عارضة تمثلن مختلف الولايات الجزائرية على غرار قسنطينة والبليدة والجزائر العاصمة وبجاية وغرداية.

ومن بين المعروضات جناح لمشتقات التمور من تقديم العارضة باسليمان صفية من مدينة بريان (غرداية) والتي قدمت العديد من الحلويات والسكاكر الطبيعية المشتقة من التمر مضافا إليها أنواع مختلفة من الفواكه الجافة.

وتقول المشرفة على المعرض صابرينة سوفطا أن الهدف من هذه التظاهرة "الاحتفاء بيناير كعيد وطني من خلال جو احتفالي يعكس مختلف الصناعات والمظاهر الثقافية التقليدية" عبر الوطن.