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يناير تجسيد لتنوع الثقافة الجزائرية

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 15:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر - احتضن المركب الأولمبي, محمد بوضياف بالجزائر العاصمة سهرة الخميس حفلا ضخما بمناسبة يناير 2968 شاركت فيه العديد من الفرق الفلكلورية و الجمعيات الثقافية من مختلف المدن الجزائرية.

 و يعتبر الحفل الذي نظمته وزارة الشباب و الرياضة أولى الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة بعد ترسيمها عيدا وطنيا, حيث عرف مشاركة 16 فرقة فلكلورية وموسيقية من مختلف الولايات على غرار تيزي وزو و البويرة و غرداية و قالمة وخنشلة و وهران و تلمسان و سيدي بلعباس.

وتوالت العروض أمام جمهور معتبر مبرزة ثقافة كل منطقة حيث كانت الفقرة الأولى مخصصة لمختلف الطبوع الموسيقية كالقبائلية و العلاوي و عيساوة والديوان و الزرنة.

وكانت الثقافة الترقية حاضرة بقوة خلال الفقرة الثانية التي عرفت حضور وزير  الشباب و الرياضة الهادي ولد علي و مشاركة فرقتي "إيماران" من جانت و  "تيميتين" من أدرار التين امتعتا الحضور بمقاطعهما حتى ساعة متأخرة من الليل.

وبهذه المناسبة, تم إعداد العديد من البرامج للاحتفال بالسنة الأمازيغية عبر كامل القطر الوطني لا تزال متواصلة منذ 6 يناير.

 

 

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يناير تجسيد لتنوع الثقافة الجزائرية
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 15:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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