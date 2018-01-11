الصحافة الوطنية مدعوة للعمل على تعزيز مرجعية الهوية

غرداية- دعا وزير الاتصال جمال كعوان يوم الخميس من غرداية الصحافة الوطنية "بدون استثناء" إلى العمل من أجل تعزيز مرجعية الهوية الجزائرية و تقوية التماسك و الإدماج الاجتماعي.

و جدد الوزير على هامش إعطائه إشارة انطلاق أسبوع ثقافي للتراث الأمازيغي إحياء ليناير 2968 تحت شعار " يناير يجمعنا" التأكيد على أن هذا العيد الوطني يعتبر تراثا مشتركا لكافة الجزائريين دون استثناء، مما "يتوجب تثمينه و المحافظة عليه".

و في نفس السياق أشاد السيد كعوان بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بترسيم هذا الحدث الوطني، حتى يتصالح الجزائريون مع هويتهم التي يعد البعد الأمازيغي جزءا رئيسيا منها.

وأكد "أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أضاف لبنة أخرى في البناء الوطني و المصالحة".

"وينبغي على وسائل الإعلام الوطنية أن تؤدي دورا محوريا للمساهمة في تعزيز بعد الهوية تماشيا مع أحكام الدستور"، يضيف الوزير.

اقرأ أيضا: الهوية الوطنية موضوع الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

وقال وزير الإتصال" إن وطننا يعيش بالفعل على وقع وتيرة تطبعها حيوية اجتماعية تستمد جذورها من أعماق تراثنا الوطني العريق الذي يتوجب تثمينه و المحافظة عليه".

و استهل السيد جمال كعوان زيارته لغرداية بتفقد مقر الإذاعة الجهوية، التي اطلع بها على دور هذه الوسيلة الإعلامية في تعزيز الهوية الوطنية و التماسك الاجتماعي بالمنطقة، وتمكين جميع سكان الولاية من الوصول إلى المعلومة و النقاش الجواري.

وأشرف الوزير بساحة سوق غرداية العريقة على الافتتاح الرسمي للاحتفالات بالأسبوع الثقافي الأمازيغي لولاية غرداية الذي يمتد من 11 إلى 16 يناير الجاري.

و يتضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية باقة من الأنشطة التي تساهم فيها مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي بالتعاون مع مدير الثقافة بالولاية.

كما نظمت بالإضافة إلى ذلك عديد الأنشطة الثقافية و في تذوق الأطباق بساحة سوق غرداية و على مستوى عاصمة الولاية.

و جرى أيضا بالمناسبة إلقاء قصائد في الشعر الأمازيغي تمحورت حول هذا التقليد العريق و ذلك بحضور جموع غفيرة من متذوقي الشعر الأمازيغي، فضلا عن تنظيم معرض تضمن لوحات للرسم حول الأمازيغية من إنجاز مجموعة من الفنانين الشباب.

ويشارك الأطفال بدورهم في هذه الفعاليات بمعرض للألبسة التقليدية التي تتميز بها منطقة غرداية وضواحيها.

و يواصل وزير الاتصال زيارته لولاية غرداية بمعاينة هياكل تابعة لدائرته الوزارية.