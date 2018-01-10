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مكتبة آسيا جبار تفتح أبوابها أمام الجمهورالباريسي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 09:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 37 مرات
مكتبة آسيا جبار تفتح أبوابها أمام الجمهورالباريسي

باريس - افتتحت يوم الثلاثاء أمام الجمهور المكتبة  الباريسية الجديدة التي اطلق عليها اسم الأديبة الجزائرية الراحلة وعضو  الأكاديمية الفرنسية آسيا جبار التي وافتها المنية في فبراير 2015.

و تتربع المكتبة الواقعة بالدائرة ال20 من باريس على مساحة 1.038 متر مربع و  قد شيدت من طابق واحد أرضي مقسم إلى ثلاث فضاءات هي قاعة الات و قاعة عمل  ومكعب  وفضاء مخصص للطفولة الصغيرة و كذا فضاء رقمي.

و لوحظ بعين المكان جمهور كبير منحدر أساسا من الحي و أغلبه من الشباب  المغترب لاكتشاف المكتبة و أخذ الاستمارات من اجل التسجيل.

 

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كما يشمل هذا الهيكل قاعة إعلام متعددة  مخصصة للصحافة و النشاطات و العروض  بالإضافة الى مقهى بهذه الدائرة الباريسية التي تأتي في المركز الثالث من حيث  الكثافة السكانية بعد الدائرة 15 و 18.

و أراد مصممو هذا الصرح الثقافي, الذي يقع في اخر دائرة باريسية يعود تأسيسها  الى سنة 1859 و التي تتوفر على 8 مكتبات عمومية و عشرات المسارح, أن تكون  المكتبة "متطلعة نحو الخارج"و كذا أن تكون "قطب موارد" بتوفير اماكن ملائمة و  مريحة للجميع.

و يكتشف الزائر عند المدخل شخصية آسيا جبار و أعمالها المعروضة على الرفوف. 

وتعتبر آسيا جبار واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء ايماليان إحدى أشهر الروائيين  في المغرب العربي و قد ألفت عدة روايات و قصص وأشعار وكذا مقالات . كما كتبت  للمسرح وأخرجت عدة أفلام.

آخر تعديل على الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 10:05
كلـمات مفتـاحيــة :
مكتبة آسيا جبار تفتح أبوابها أمام الجمهورالباريسي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 09:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 37 مرة   شارك

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