مكتبة آسيا جبار تفتح أبوابها أمام الجمهورالباريسي

و تتربع المكتبة الواقعة بالدائرة ال20 من باريس على مساحة 1.038 متر مربع و قد شيدت من طابق واحد أرضي مقسم إلى ثلاث فضاءات هي قاعة الات و قاعة عمل ومكعب وفضاء مخصص للطفولة الصغيرة و كذا فضاء رقمي.
و لوحظ بعين المكان جمهور كبير منحدر أساسا من الحي و أغلبه من الشباب المغترب لاكتشاف المكتبة و أخذ الاستمارات من اجل التسجيل.
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كما يشمل هذا الهيكل قاعة إعلام متعددة مخصصة للصحافة و النشاطات و العروض بالإضافة الى مقهى بهذه الدائرة الباريسية التي تأتي في المركز الثالث من حيث الكثافة السكانية بعد الدائرة 15 و 18.
و أراد مصممو هذا الصرح الثقافي, الذي يقع في اخر دائرة باريسية يعود تأسيسها الى سنة 1859 و التي تتوفر على 8 مكتبات عمومية و عشرات المسارح, أن تكون المكتبة "متطلعة نحو الخارج"و كذا أن تكون "قطب موارد" بتوفير اماكن ملائمة و مريحة للجميع.
و يكتشف الزائر عند المدخل شخصية آسيا جبار و أعمالها المعروضة على الرفوف.
وتعتبر آسيا جبار واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء ايماليان إحدى أشهر الروائيين في المغرب العربي و قد ألفت عدة روايات و قصص وأشعار وكذا مقالات . كما كتبت للمسرح وأخرجت عدة أفلام.