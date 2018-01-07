ياسمين لعلام تعيد اكتشاف العاصمة عن طريق صورها

وسلطت المصورة الشابة الضوء من خلال أول معرض لها على أهم المعالم السياحية و التاريخية لمدينة الجزائر بالأبيض و الأسود على غرار البريد المركزي و جامع اليهود و الكاتدرائية الواقعة بديدوش مراد و مقام الشهيد بأعالي العاصمة, إضافة إلى لقطات من الحياة اليومية في أحياء مدينة الجزائر خلال شهر رمضان و نشاط الصيد إلخ.
وصرحت ياسمين لعلام وهي من مواليد الجزائر العاصمة ان ميلها للتصوير الفوتوغرافي نابع من إعجابها بالجزائر العاصمة و التي أعادت اكتشافها من زوايا مختلفة.
ويستمر المعرض المقام بفندق السوفيتال إلى غاية السادس من شهر فبراير.