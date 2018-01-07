القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ياسمين لعلام تعيد اكتشاف العاصمة عن طريق صورها

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 14:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
ياسمين لعلام تعيد اكتشاف العاصمة عن طريق صورها

الجزائر -افتتح أمس السبت معرضا للمصورة الفوتوغرافية ياسمين لعلام خصصته لمدينة الجزائر و معالمها السياحية.

وسلطت المصورة الشابة الضوء من خلال أول معرض لها على أهم المعالم السياحية  و التاريخية لمدينة الجزائر بالأبيض و الأسود على غرار البريد المركزي و جامع  اليهود و الكاتدرائية الواقعة بديدوش مراد و مقام الشهيد بأعالي العاصمة, إضافة إلى لقطات من الحياة اليومية في أحياء مدينة الجزائر خلال شهر رمضان و  نشاط الصيد إلخ.

وصرحت ياسمين لعلام وهي من مواليد الجزائر العاصمة ان ميلها للتصوير  الفوتوغرافي نابع من إعجابها بالجزائر العاصمة و التي أعادت اكتشافها من زوايا مختلفة. 

ويستمر المعرض المقام بفندق السوفيتال إلى غاية السادس من شهر فبراير. 

آخر تعديل على الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 15:28
كلـمات مفتـاحيــة :
ياسمين لعلام تعيد اكتشاف العاصمة عن طريق صورها
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 14:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.07

حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 53 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة  

18.01.07

ياسمين لعلام تعيد اكتشاف العاصمة عن طريق صورها

18.01.07

الرابطتان الأولى والثانية: الجولة ال16 تسقط أربعة مدربين

18.01.07

تيبازة: وفاة شخص متأثرا بأنفلونزا موسمية "حادة" بمستشفى سيدي غيلاس

18.01.07

أوبرا الجزائر العاصمة تبدأ  السنة بأوبرا " كارمان"

18.01.07

توقيف سبعة مهربين بباجي مختار و عين قزام (وزارة الدفاع الوطني)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.01

أهم الأحداث الوطنية خلال سنة 2017

18.01.02

صدور قانون المالية 2018  في الجريدة الرسمية

18.01.01

القضية الصحراوية تحقق سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي 

18.01.01

2017: الجزائر و روسيا تضعان أول لبنة لشراكة اقتصادية مثمرة

18.01.01

الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني

18.01.01

فلسطين:  2017 "الأسوأ اقتصاديا" على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتعثر الإعمار