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أوبرا الجزائر العاصمة تبدأ  السنة بأوبرا " كارمان"

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 14:17     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر - تم تقديم عرض الأوبرا الشهيرة " كارمان" سهرة يوم  السبت أمام الجمهور العاصمي من طرف  المغنية  البولونية  غوشا كولالينسكا و التونسي حمادي الأغا مرفوقين بعازفين من الاوركسترا السمفونية لأوبرا الجزائر.

وقدم هذا العرض الذي يفتتح السنة  الثقافية 2018 لأوبيرا الجزائر بوعلام   بسايح  والذي يتضمن 4 أعمال من " كارمان" بقيادة المايسترو أمين قويدر

وبالنسبة لهذه الأوبرا الاولى لهذه السنة والتي عرضت في شكل حفل موسيقي  انطلق المشهد  بعزف موسيقى قبل أن تعتلي الخشبة مغنية السوبرانو غوشا  كولالينسكا في دور  كارمان  وذلك في انسجام تام مع  الاوركسترا و الأعضاء 12  لجوق أوبرا الجزائر العاصمة

وانضم التونسي حمادي الاغا في دور دون خوزي الى المغنية لاداء بعض القطع  معا

وقد أبهر الثنائي الحضور الذي اعجب بالعرض الذي اتسم بجودة عالية.  

وتعد "كارمان" التي ألفها الفرنسي  جورج  بيزي سنة 1875احدى عروض الأوبرا  الاكثر أداء في العالم و تضم  حاليا أزيد  من 50 مغني سوبرانو قاموا بأداء هذا  الدور من بينهم المغنية الاغريقية  ماريا  كالاس

وكان العرض فرصة للجمهور  لاكتشاف الأصوات الواعدة للمعهد  الوطني العالي  للموسيقى أنيسة  هجارسي  و عادل براهيم  خلال هذا  العرض التي جرى  بحضور وزير  الثقافة عز الدين ميهوبي.

 

ومن المرتقب اعادة تقديم هذا العرض في 28  يناير. 

كلـمات مفتـاحيــة :
أوبرا الجزائر العاصمة تبدأ  السنة بأوبرا " كارمان"
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 14:17     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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