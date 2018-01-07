أوبرا الجزائر العاصمة تبدأ  السنة بأوبرا " كارمان"

وقدم هذا العرض الذي يفتتح السنة الثقافية 2018 لأوبيرا الجزائر بوعلام بسايح والذي يتضمن 4 أعمال من " كارمان" بقيادة المايسترو أمين قويدر.
وبالنسبة لهذه الأوبرا الاولى لهذه السنة والتي عرضت في شكل حفل موسيقي انطلق المشهد بعزف موسيقى قبل أن تعتلي الخشبة مغنية السوبرانو غوشا كولالينسكا في دور كارمان وذلك في انسجام تام مع الاوركسترا و الأعضاء 12 لجوق أوبرا الجزائر العاصمة.
وانضم التونسي حمادي الاغا في دور دون خوزي الى المغنية لاداء بعض القطع معا.
وقد أبهر الثنائي الحضور الذي اعجب بالعرض الذي اتسم بجودة عالية.
وتعد "كارمان" التي ألفها الفرنسي جورج بيزي سنة 1875احدى عروض الأوبرا الاكثر أداء في العالم و تضم حاليا أزيد من 50 مغني سوبرانو قاموا بأداء هذا الدور من بينهم المغنية الاغريقية ماريا كالاس.
وكان العرض فرصة للجمهور لاكتشاف الأصوات الواعدة للمعهد الوطني العالي للموسيقى أنيسة هجارسي و عادل براهيم خلال هذا العرض التي جرى بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.
ومن المرتقب اعادة تقديم هذا العرض في 28 يناير.