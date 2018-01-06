أسبوع من الأنشطة الثقافية

الجزائر - تميز المشهد الثقافي بالجزائر خلال الأسبوع المنصرم بالحفلين الفنيين اللذين أحياهما بالجزائر العاصمة رمز الأغنية القبائلية إيدير بعد حوالي 40 عاما من الغياب عن الساحة الفنية في الجزائر بالإضافة إلى فعاليات أخرى في الأدب والمسرح والتراث والسينما.

- أحيى فنان الأغنية القبائلية إيدير حفلين فنيين بالجزائر العاصمة سهرتي الخميس والجمعة بعد حوالي 40 عاما من الغياب عن الساحة الفنية في الجزائر.

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- احتضنت دار الثقافة عبد القادر علولة بتلمسان السبت الماضي معرضا للوحات الحروفيات للفنان الطيب لعيدي من ولاية الأغواط من تنظيم المتحف العمومي الوطني للخط العربي لتلمسان.

- افتتحت السبت بالجلفة أشغال الملتقى الوطني الأول حول "الخطاب الصوفي في الأدب الجزائري المعاصر" بحضور العديد من الباحثين والأكاديميين.

- احتضنت السبت دار الثقافة محمد سراج لمدينة سكيكدة حفلا فنيا خيريا تضامنيا احياه عدد من الفنانين لفائدة الفنانة السكيكدية سامية سعدي التي تعاني من مرض عضال.

- نظم السبت بتيميمون (أدرار)ملتقى حول جهود الأديب والأنثروبولوجي مولود معمري في تثمين والمحافظة على تراث "أهلليل"الخاص بمنطقة قورارة.

توج الاحد بالجزائر العاصمة المسرح الجهوي لسكيكدة بجائزة أحسن عرض مسرحي متكامل (الجائزة الكبرى) في اختتام فعاليات الدورة ال12 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف التي عرفت أيضا تميز المسرح الجهوي لسوق اهراس.

- اختتمت الاثنين بالبليدة فعاليات الطبعة الأولى للمهرجان الجهوي للفيلم القصير للشباب والومضة الإشهارية بتتويج الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى.

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- أقيم الثلاثاء الماضي بميلة معرض للكتب تحت عنوان "نقرأ لنرتقي" من تنظيم مجموعة "ميلة تقرأ" الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- اختتمت أول أمس الخميس ورشات الأيام الشتوية للمطالعة والترفيه بدار الثقافة عمر أوصديق بجيجل بمكافأة العديد من الأطفال.