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إدير يحيي حفلا موسيقيا بعد غياب طويل

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 11:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 32 مرات
إدير يحيي حفلا موسيقيا بعد غياب طويل

الجزائر - أحيا الفنان إدير أمس الجمعة بالجزائر العاصمة حفله الثاني على التوالي بعد قرابة أربعة عقود من غيابه عن الساحة الفنية الجزائرية.

وشهدت القاعة البيضاوية التي احتضنت الحفل توافدا كبيرا للجمهور جاؤوا من مختلف ولايات الوطن للقاء أحد أعمدة الأغنية القبائلية إدير الذي أمتع الحضور بصوته الأصيل وبأغانيه المعبرة عن الهوية الأمازيغية وحب الوطن. 

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وقدم الفنان خلال حفله الذي دام ثلاث ساعات الأغاني التي اشتهر بها على غرار "أسندو" و "أفافا إينوفا" إضافة إلى تكريم للكاتب الكبير مولود معمري تمثل في قصيدة على خلفية موسيقية هادئة من تأليفه و من أداء أحد أعضاء المجموعة الصوتية لمتوسطة العربي مزاني لبني يني.

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كما كرم إدير الفنان الراحل معطوب الوناس أحد أيقونات الأغنية القبائلية الذي أغتيل سنة 1998 بتأدية إحدى أغانيه الشهيرة "سلاعفيتس اي افحري". 

و من المنتظر أن يجري الفنان إيدير جولة وطنية ابتداء من مايو المقبل.

آخر تعديل على السبت, 06 كانون2/يناير 2018 11:37
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إدير يحيي حفلا موسيقيا بعد غياب طويل
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 11:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 32 مرة   شارك

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