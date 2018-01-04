استكمال الفيلم الوثائقي "يوم تحت الشمس" لارزقي مترف

الجزائر - يتم وضع اللمسات الأخيرة على فيلم وثائقي حول "تاريخ الهجرة" الجزائرية نحو فرنسا و وضعية المهاجرين في عديد "المحطات الهامة من تاريخ" الجزائري ومن المتوقع أن يعرض للجمهور قريبا, حسبما علم من مخرج الفيلم أرزقي مترف .

وكشف المخرج ارزقي مترف أن الفيلم الذي يحمل عنوان "يوم تحت المس" ومدته 78 دقيقة قد تم تصوير كل مشاهده بفرنسا.

وحسب المخرج و مساعد كاتب السيناريو, فإن هذا الفيلم, الذي صور داخل مقهى باريسي, يسرد تاريخ الهجرة الجزائرية بفرنسا من خلال شهادات ابناء المغتربين الذين ولدوا او حلوا بفرنسا في ثلاثينيات القرن الماضي و مغتربين عايشوا و شاركوا في ثورة التحرير الوطنية و كذا الذين غادروا الوطن في التسعينيات بسبب التهديد الارهابي.

كما أشار المخرج الى أن تاريخ الهجرة تمت معاينته على مدى أكثر من قرن بواسطة الدعم الذي قدمه المؤرخين بنيامين سطورا و محمد حربي.

وأوضح ذات المصدر أن الفيلم اتخذ "المقهى" ك "بديل للقرية" الجزائرية, الذي يعتبر المكان المفضل لتجمع المناضلين الوطنيين و النقابيين والسياسيين أو حتى كفضاء و ملتقى للمثقفين و الفنانين.

واهتم المخرج بأوضاع المهاجرين على فترات مختلفة و بالتضامن المجتمعي و تنظيم الحركة الوطنية بالإضافة الى اهتمامه بإشعاع الفنانين الجزائريين في المقهى الذي يعتبر مكان لقاءات اجتماعية بامتياز .

واشترك في كتابة هذا الفيلم الصحفية الفرنسية ماري جوال روب ابنة الناشط المناهض للاستعمار سارج ميشال ومؤلف كتاب "انري علاق سارج ميشال نظرة على صحافة الكفاح".