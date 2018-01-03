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الاحتفال يناير: برنامج احتفالات متنوع عبر كامل التراب الوطني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 19:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرات
الاحتفال يناير: برنامج احتفالات متنوع عبر كامل التراب الوطني
صورة وأج أرشيف

الجزائر - أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم  الاربعاء عن اعداد دائرته الوزارية لبرنامج احتفالات متنوع بمناسبة احياء  السنة الامازيغية يناير التي قرر رئيس الجمهورية ترسيمها يوم عطلة وطنية رسمية مدفوعة الاجر.

و اوضح السيد ميهوبي على امواج الاذاعة الوطنية الجزائرية انه على اثر قرار  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بترسيم اليوم الاول من السنة الامازيغية  الجديدة (يناير) المصادف ليوم ال12 من يناير من كل سنة, يوم عطلة وطنية مدفوعة  الاجر فان دائرته الوزارية "قد اعدت لهذه المناسبة برنامج احتفالات عبر كامل  ولايات الوطن".

و اضاف الوزير ان البرنامج يتضمن تنظيم "اسبوع ثقافي في كل ولاية من اجل  احياء و تثمين التقاليد العريقة لكل منطقة التي كان اباؤنا و اجدادنا  يمارسونها و كذا لترسيخها".

 

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كما اشار السيد ميهوبي الى انه طلب"من جميع المديريات الجهوية و المركزية  لوزارته بإبراز البعد الامازيغي لثقافتنا و ذلك خلال كل الاحتفالات و اللقاءات  الثقافية مهما كان بعدها المحلي و الوطني و الدولي". 

وخلص في الاخير الى ان عملا تنسيقيا مع وزارة الشؤون الخارجية قد تم اعداده  من اجل تنظيم "مجموعة من الحفلات لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج".

آخر تعديل على الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 19:24
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الاحتفال يناير: برنامج احتفالات متنوع عبر كامل التراب الوطني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 19:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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