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مهرجان المسرح المحترف: تتويج "ما بقات هدرة" للمسرح الجهوي لسكيكدة  

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 11:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 23 مرات
مهرجان المسرح المحترف: تتويج &quot;ما بقات هدرة&quot; للمسرح الجهوي لسكيكدة  

الجزائر - توجت مسرحية "ما بقات هدرة" (انتهى الكلام) للمسرح الجهوي لسكيكدة بجائزة أحسن عرض مسرحي متكامل (الجائزة الكبرى) بالدورة ال12 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف التي اختتمت فعالياتها سهرة أمس الأحد بالجزائر العاصمة.

وحاز أيضا هذا العمل -الذي أخرجه وكتب نصه محمد شرشال- جائزة التنويه والإشادة من لجنة التحكيم وهذا نظير "الأداء الجماعي المحكم والانسجام التام"  لفريق العمل وفقا للجنة التي ترأسها علاوة جروة.

وحاز من جهة أخرى أحمد رزاق من المسرح الجهوي لسوق اهراس على جائزتي أحسن  إخراج وأحسن نص عن مسرحية "كشرودة" وهو العمل الذي توج أيضا بجائزة أحسن  موسيقى والتي عادت لحسن عمامرة.

وعادت جائزة السينوغرافيا لجاب الله حمزة عن العمل المسرحي "انتحار الرفيقة  الميتة" للمسرح الجهوي للعلمة بينما توجت مسرحية "المنبع" للمسرح الجهوي لمستغانم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفاز محمد الزاوي من المسرح الجهوي لباتنة بجائزة أحسن أداء رجالي أول عن دوره في مسرحية "العطب" فيما عادت جائزة أحسن أداء نسائي أول لقريشي صابرينة  عن  دورها في مسرحية "كشرودة" للمسرح الجهوي لسوق اهراس وهو العمل الذي توج أيضا بجائزة أحسن دور رجالي ثانوي والتي عادت لمحمد الحواس.

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وأما جائزة أحسن دور نسائي ثانوي فعادت لنجلاء طارلي من المسرح الجهوي  لقسنطينة عن دورها في مسرحية "سلالم الظلمة".

وتم أيضا خلال حفل الاختتام توزيع الجوائز على الفائزين بالورشة الدولية  للنقد المسرحي.

وأشاد وزير الثقافة, عز الدين ميهوبي في كلمة له ب"مستوى" الدورة والحضور  الجماهيري "الكبير" الذي ميز العروض داعيا من جهة أخرى المسارح الجهوية إلى  "تعزيز"  الإنتاج المسرحي باللغة الأمازيغية والاقتباس من النصوص الجزائرية. 

وكانت الطبعة ال12 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف -التي افتتحت فعالياتها في  23 ديسمبر الماضي- قد عرفت تنافس 16 عملا مسرحيا.

آخر تعديل على الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 12:18
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مهرجان المسرح المحترف: تتويج "ما بقات هدرة" للمسرح الجهوي لسكيكدة  
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 11:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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