أدرار : اختتام بالولاية المنتدبة تيميمون فعاليات الطبعة ال 11 لمهرجان أهلليل

أدرار - اختتمت سهرة أمس السبت بالولاية المنتدبة تيميمون فعاليات المهرجان الوطني الثقافي أهلليل في طبعته الحادية عشر من خلال إحياء سهرة تراثية امتزج فيها الشعر الأمازيغي بأداء فرق أهلليل.

وخلال حفل الاختتام الذي استمر لساعة متأخرة من الليل تم تقديم وصلات تراثية من قصائد اهلليل من طرف الفرق المحلية بمنطقة قورارة التي شملت فرق نسوية و فرق للشبلات تفاعل معها الجمهور بحفاوة.

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وأشار محافظ مهرجان أهلليل , أحمد جولي, إلى أن هذه الطبعة صنعت تميزا لكونها تزاوجت مع احياء مئوية الكاتب و الباحث الراحل مولود معمري معلنا عن جملة الإجراءات المتخذة التي انبثقت عن هذه الطبعة.

و في هذا الجانب سيجري بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية و مصالح الثقافة فتح قسم لتعليم أهلليل لفئة الأشبال على مستوي مكتبة المطالعة بتيميمون إلى جانب فتح قسم لتعليم الأمازيغية للكبار بالتنسيق مع ملحقة ديوان محو الأمية بالولاية.