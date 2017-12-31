مسرحية "المنبع" تستجدي ريبرتوار المسرح الجزائري 

الجزائر - قدم أمس السبت مسرح مستغانم عرضه "المنبع" على خشبة المسرح الوطني محي الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة, في ثامن أيام المهرجان الوطني للمسرح المحترف في عمل يقترب من التكريم والاحتفاء بالذاكرة المسرحية الجزائرية عبر استجداء الريبرتوار المسرحي وأعلامه.

استطاع المخرج ربيع قشي أن يلخص مسارات المسرح الجزائري في عرض يناقش واقع المسرح والفنان الجزائري رمزيا في الوقت الذي يكرم ويحتفي بالمسار المسرحي علنا, وبأسلوب كوميدي مليء بالصخب والحركة.

وحضر صدى عز الدين مجوبي وكاكي ولد عبد الرحمان وعبد القادر علولة وبومدين سيراط ورويشد و كلتوم وغيرهم من أعلام المسرح الجزائري, وذلك في محاكاة لهم عبر شخوص العرض.

يحكي العرض سيرة مجموعة من الممثلين التقوا في فرقة موسيقية كلاسيكية تؤدي معزوفة تحت قيادة المايسترو, لكن المعزوفة لا تنتهي أبدا إذ تتسبب موانع عدة في اكتمالها, وخلال ذلك يتحول العازفون إلى أدوار ممثلين, ويتداولون التنافس للظهور وتفسير المسرح.

يقدم ربيع قشي قراءته للمسرح بطرق وصيغ مختلفة, فهو يمنح لأصوات متعارضة ومتداخلة الحق في إبداء رأيها, وضمنيا يجعل من المسرح كل الحياة, فالعالم لا يعدو أن يكون خشبة, في المقهى أو محطة الانتظار أو في المسرح ذاته.

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يستمر الممثلون العازفون في تقديم رؤيتهم للمسرح والممثل إلى غاية انقضاء العرض ليستعيدوا أدوارهم ويصطفوا مجددا كعازفين, ويواصلوا حضورهم على الخشبة حتى رحيلهم تدريجيا وواحدا تلو الآخر, ليتم وضع صورهم على المقاعد فيما تظهر حفيدة إحدى العازفات وهي تعزف على الكمنجة ختام المسرحية.

وكان أداء الممثلين في الأغلب منسجما, وقد حقق أغلبهم حضورا جيدا, وقد تمكن المخرج من تسييرهم رغم أن عددهم 28 ممثلا على الركح يظهرون في الوقت ذاته في أكثر من مشهد وعلى الخشبة المسطحة.

أعاب الجمهور المتخصص على قشي اعتماده للوحات مسرحية تحاكي المسرح الجزائري واغفاله المراهنة على اللحظة المسرحية الآنية وتقديم عرض يراكم الخبرة والأرث المسرحي الجزائري.

وفق محمد الزامي في تقديم موسيقى العرض, ووفق الممثلون في مجاراة العرض وتقديم لوحة كوريغرافية بسيطة معبرة, في حين كانت سينوغرافيا المسرحية بسيطة دون مبالغة اشتغل فيها السينوغرافيان جمال بن يوسف وابراهيم ولد طاطة على الألبسة وتحولاتها.

يختتم مساء اليوم الأحد المهرجان الوطني للمسرح المحترف بعرض "ليكستا" لتعاونية "الفصل الثاني" من سيدي بلعباس, ويكشف عن المتوجين بجوائز المهرجان الثماني.