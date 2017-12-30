أدرار : اسدال الستار على تظاهرة الجزائر في أحضان صحرائها

أدرار - أسدل الستار سهرة امس الجمعة بأدرار على فعاليات تظاهرة الجزائر في أحضان صحرائها بعد أسبوع حافل بالأنشطة الثقافية و الترفيهية.

و اشارت المديرة العامة بوزارة الشباب و الرياضية لدى إشرافها على اختتام هذه الفعاليات إلى أن التظاهرة عرفت نجاحا لافتا بفضل تكاثف جهود المنظمين كما شكلت فرصة ثمينة أمام شباب الجزائري لاكتشاف جمال ولاية أدرار جوهرة الصحراء.

كما أشادت المسؤولة بالمتابعة والاهتمام الكبير الذي حظيت به التظاهرة مما يعكس مدى تشبث المواطنين و اعتزازهم بعادات و تقاليد الأجداد و تطلعهم لاكتشاف التنوع الثقافي و الفني الذي تزخر به الجزائر و شهد حفل اختتام هذه الفعالية الذي جرى بحضور السلطات الولائية و الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد تقديم عروض متنوعة لمختلف الوفود المشاركة أمام جمع غفير من الحضور ال الذي اكتسح الساحة العمومية وسط مدينة أدرار.

و خلال حفل الاختتام تم توزيع شهادات و جوائز تشجيعية على الفائزين الثلاثة الأوائل في نصف الماراطون من فئتي الإناث و الذكور إلى جانب تكريم المساهمين في تنظيم و إنجاح التظاهرة.

و كانت المناسبة فرصة خصبة للتعارف بين شباب الجزائر في ولاية التي شكلت محطة ثرية استعرض من خلالها الشباب مواهبهم و إبداعاتهم في شتى المجالات إلى جانب تقديم اطباق متنوعة من العادات و التقاليد الشعبية لمختلف ولايات الوطن التي شاركت في هذا الفضاء التبادلي.

و قد حظيت التظاهرة منذ انطلاقها و إلى غاية اختتامها بمتابعة جمهور واسع من السكان الذين توافدوا بكثافة على ساحة الشهداء وسط مدينة أدرار طيلة أيامها للاستمتاع بسهرات فنية ز فلكلورية شيقة شدت إليها انتباه الضيوف بصفة خاصة.

و خلال هذه الفعالية في طبعتها الرابعة استفادت الوفود المشاركة من جولات سياحية لمختلف القصور و المواقع الأثرية اكتشفوا عبرها سحر و جمال الصحراء و واحات النخيل و العمران المحلي المبني بالطين.

كما تخللت هذه التظاهرة انشطة رياضية و تطوعية و تضامنية للشباب المشاركين شملت إقامة نصف ماراطون و حملة تطوعية للنظافة إضافة إلى حملة للتبرع بالدم لفائدة المؤسسات الصحية بالولاية.