فنون حديثة: توجه فني يستهوي المواهب الشابة 

الجزائر - عرف الفن المعاصر في الجزائر خلال سنة 2017 حضورا قويا و بروز مواهب جديدة اجتاحت جدران القليل من الأروقة الفنية و بعضها لأول مرة في وقت عرفت فيه التظاهرات الخاصة بالفن الثالث تراجعا.

وقد أظهرت هذه المواهب الشابة التي عرض بعضها أعمالهم بالخارج الكثير من الابتكار و الإبداع خاصة بفضل اختيارهم المتنوع للسندات الحاملة لتعبيرهم الفني والتي تنوعت اليوم بين الفيديو وفنون الشارع مرورا بفن الاسترجاع le RecupArt و فن البوب le PopArt والرسومات الرقيمة .

وقد شارك خمسة فنانين هم أمل بن عودية و مريم .م و"الموستاش" و اسمه الحقيقي هشام قاوا و وليد بوشوشي والفنان The Confused Arab" هذه السنة في معرض جماعي "Pop Art From North Africa"(فن البوب الشمال افريقيا ) الذي نظم في إحدى أروقة الفن بلندن .

ويتأكد هذا الميل لفن البوب و الرسومات على الكومبيوتر من خلال بروز مواهب شابة اشتهرت بداية بنشر أعمالها على النت قبل المشاركة في معرض جماعي بعنوان "Delirium" جمع الأعمال الفنية ل "Nesach "و "Ser Das" و" Panchow"و" "Bold.

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كما شهدت اروقة الفن بالعاصمة تنظيم اولى معارض كل من هند اوفريحة و أمينة بن بورش "Sneak" و اسمه الحقيقي أمين عطوش الذي قدم أول عمله في فن التركيب الحديث وأيضا ياسر عمور الذي اشتهر بشخصية "الرجل الأصفر"الذي انتقل بين عدة أروقة فنية في أوروبا .

كما ساهم فنانون معروفون في تنشيط الأروقة الفنية القليلة بالعاصمة على غرار مالك صالح الذي نظم معرضا بعنوان " State Of Disorder" "و ياسين عيدود الذي أقام معرضا بعنوان " تعابير متقاطعة" و أيضا "ميزو (حمزة ايت مقيدش) الذي عمل على استكشاف السندات المعدنية والجسور بين فن التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي في معرضه "Métal-physique" كما انشأ منصة رقمية egoxstudio.com تضم كل أعماله و أيضا مجلة على النت .

كما برزت الفنون البصرية الجزائرية بالخارج بمعارض الفنان التشكيلي الكبير حمزة بونوة الذي عرض أعماله بقطر و الإمارات العربية و أيضا عبر أعمال الفنان قادر عطية الذي وقال عنه cocluche احد اكبر النقاد ا في مجال الفن "انه علامة في فنه".

وعرض هذا الفنان الفرانكو جزائري الذي تنتقل أعماله عبر القارات الخمس في 2017 ابداعاته في متحف الفنون بجامعة نورثوسترن بشيكاغو بالولايات المتحدة التي تعود على المشاركة في المعارض التي تقام هناك .

- مواهب مؤكدة و غياب سوق الفن

لكن رغم هذا الانتشار للمبدعين إلا أن الفنون البصرية تعاني صعوبة في إيجاد مكانة في المشهد الثقافي مكتفية ببضعة معارض في الأروقة القليلة المتواجدة بالعاصمة و المنعدمة تقريبا في المدن الأخرى فضلا عن غياب سوق حقيقي للفن الذي لم يتجسد بعد رغم التزامات السلطات العمومية .

فقد احتضنت فضاءات ثقافية عمومية معارض لبعض الفنانين من بينهم محمد شافع وزاني بالجزائر و أمينة صالحي و نبيل بلعباسي بتلمسان و محمد كرور بسيدي بلعباس و نور الدين كور بوهران و كذا رابح لملوم بقسنطينة .

ويرى المتابعون للشأن الثقافي ان فضاءات العرض و أروقة العرض مازالت "غير كافية مقارنة بالعدد الهام من الإمكانات الإبداعية " ويتأكد ذلك حسبهم من خلال مشاركة حوالي مئة فنان في كل صالون للفن التشكيلي ينظم في أي مدينة بالجزائر وأيضا من خلال الأعمال التي تظهر على النت . و قد ساهم " الغياب الكلي " للمعارض في المتاحف على غرار متحف الفن المعاصر و كذا إلغاء المهرجان الدولي للفنون المعاصرة كثيرا في إضعاف فرص المشاهدة بالنسبة للأعمال الفنية وتنظيم سوق للفن كما يقول الملاحظون و المحترفون الذين نبهوا أيضا إلى نقص فضاءات وورش عمل هؤلاء المبدعين .

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وإضافة الى ما ذكر عن جانبي العرض و تنقل الأعمال عرف التكوين في مجال الفن التشكيلي من جهته اضطرابات خلال هذه السنة حيث شهدت المدرسة العليا للفنون الجميلة شلل بسبب المشاكل المالية و البيداغوجية التي تعانها منذ سنوات.

وتبقى الجهود التي تبذلها بعض الأروقة الفنية "سين ارت" و "سيريس" و " الياسمين" و " ورشات بوفي دير" المتنفس الوحيد لهؤلاء المبدعين وتشكل فضاء لعروض مهنية كما تنظم باستمرار ورشات تكوينية مفتوحة للجمهور إلى جانب الورشات التي تحتضن أقامات للإبداع.