وهران: أسبوع التراث الأمازيغي بدءا من 9 يناير

وهران - ستقام الطبعة الأولى لأسبوع التراث الامازيغي بين 9 و 14 يناير القادم بوهران تحت شعار "يناير يجمعنا", حسبما استفيد يوم الخميس من المنظمين.

و تتضمن هذه التظاهرة المنظمة من طرف مديرية الثقافة والجمعية الثقافية "نوميديا" بمساهمة مديرية الشباب و الرياضة مزيجا متنوعا من الأنشطة التراثية والفنية التي تبرز ثراء الثقافة الامازيغية, وفق ذات المصدر.

و بهذه المناسبة ستقام عدة معارض بمشاركة أكثر من 80 عارضا تبرز مختلف الجوانب الثقافية الامازيغية منها الطبخ والتراث المادي واللامادي الأمازيغي والمخطوطات و المنحوتات و اللوحات الفنية و الكتب و الآلات الموسيقية.

كما ستبرز هذه المعارض مهارات بعض الحرفيين في مجالات إنتاج العسل و الحلفاء و النحاس و الفخار وصناعات الصابون و الجلود و السيراميك والحلي التقليدية و الأزياء التقليدية و الحياكة وغيرها من الحرف اليدوية فضلا عن إقامة ورشات لعرض بعض الصناعات في النسيج و الطرز و الحلويات.

كما سيكون الجمهور الوهراني على موعد مع كرنفال "ايراد" و الفلكلور الامازيغي من تقديم فرقة "اطبالن" وتقديم مقطوعات موسيقية من التراث الأمازيغي الجزائري من طرف طلبة المعهد الجهوي للموسيقي لوهران و لقاءات شعرية وعرض سلسلة من الأفلام منها " ماشاهو" للمخرج بلقاسم حجاج و " أزول " لنبيل قربي و كذا عروض مسرحية و في فن الحكاية.

وتم ايضا برمجة ندوات أدبية تتناول عدة مواضيع منها " الأدب الامازيغي بين الشفوية و الكتابة " و " احتفالية يناير" و "أعمال الكاتب الكبير مولود معمري" و"دور المجتمع في تعزيز الثوابت الوطنية وسبل تثمينها" فضلا عن إقامة ورشة لتعليم اللغة الامازيغية.

و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اعلن امس الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء عن قراره بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018.