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وهران: أسبوع التراث الأمازيغي بدءا من 9 يناير

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 13:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات

 وهران - ستقام الطبعة الأولى لأسبوع التراث الامازيغي  بين 9 و 14 يناير القادم بوهران تحت شعار "يناير يجمعنا", حسبما استفيد يوم  الخميس من المنظمين.

و تتضمن هذه التظاهرة المنظمة من طرف مديرية الثقافة والجمعية الثقافية  "نوميديا" بمساهمة مديرية الشباب و الرياضة مزيجا متنوعا من الأنشطة التراثية  والفنية التي تبرز ثراء الثقافة الامازيغية, وفق ذات المصدر.

و بهذه المناسبة ستقام عدة معارض بمشاركة أكثر من 80 عارضا تبرز مختلف  الجوانب الثقافية الامازيغية منها الطبخ والتراث المادي واللامادي الأمازيغي  والمخطوطات و المنحوتات و اللوحات الفنية و الكتب و الآلات الموسيقية.

كما ستبرز هذه المعارض مهارات بعض الحرفيين في مجالات إنتاج العسل و الحلفاء  و النحاس و الفخار وصناعات الصابون و الجلود و السيراميك والحلي التقليدية و  الأزياء التقليدية و الحياكة وغيرها من الحرف اليدوية فضلا عن إقامة ورشات  لعرض بعض الصناعات في النسيج و الطرز و الحلويات.

كما سيكون الجمهور الوهراني على موعد مع كرنفال "ايراد" و الفلكلور الامازيغي  من تقديم فرقة "اطبالن" وتقديم مقطوعات موسيقية من التراث الأمازيغي الجزائري  من طرف طلبة المعهد الجهوي للموسيقي لوهران و لقاءات شعرية وعرض سلسلة من  الأفلام منها " ماشاهو" للمخرج بلقاسم حجاج و " أزول " لنبيل قربي و كذا عروض  مسرحية و في فن الحكاية.

وتم ايضا برمجة ندوات أدبية تتناول عدة مواضيع منها " الأدب الامازيغي بين  الشفوية و الكتابة " و " احتفالية يناير"  و "أعمال الكاتب الكبير مولود معمري" و"دور المجتمع في تعزيز الثوابت الوطنية  وسبل تثمينها" فضلا عن إقامة ورشة لتعليم اللغة الامازيغية.

 

و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اعلن امس الأربعاء خلال اجتماع  مجلس الوزراء عن قراره بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: أسبوع التراث الأمازيغي بدءا من 9 يناير
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 13:33     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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