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أدرار: الجمعيات التراثية تتألق في أولى سهرات مهرجان أهلليل بتيميمون

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 12:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات

أدرار - تألقت الجمعيات التراثية المحلية في أداء تراث  أهلليل في أولى سهرات المهرجان الثقافي الوطني لتراث أهلليل في طبعته أل 11 والتي انطلقت سهرة الأربعاء بمسرح الهواء الطلق بالولاية المنتدبة تيميمون (220 كلم شمال أدرار) .

و تداولت فرق هذه الجمعيات على ركح مسرح الهواء الطلق سعودي دا باسعود  لتقديم روائع قصائد أهلليل التي تجاوب معها الجمهور الذي تفاعل مع عروضها رغم  قساوة برد ليالي قورارة.

و قدمت كل من فرق جمعيات " تيزايين الثقافية" و " تيفاو تزيري " و " كوكب  الصحراء " و " الأفراح أغام أمقان" و " سيدي يوسف" وصلات أهلليلية شيقة من  الديوان الشعري لتراث أهلليل المتداول لدى سكان إقليم قورارة على غرار قصائد  بسم الله ..بديت الصلاة على النبي" و " محمد الهاشمي " و " دادة بيهي .." التي  يرددها المجتمع القوراري في مختلف مناسباته الشعبية.

وأعرب زوار الواحة الحمراء عن ''إعجابهم'' بهذه الحركية الثقافية التي شدت  انتباههم وأسرت وجدانهم خاصة و أنها رسمت لوحة فسيفسائية امتزج فيها التراث  المادي و اللامادي و التي تجلت في العمران المحلي البديع بمدينة تيميمون و  تراث أهلليل الرائع.

و قد أصبحت هذه التظاهرة عنصرا بارزا في المشهد الثقافي المحلي و الوطني  والتي تتزامن هذه السنة مع الإحتفال باختتام فعاليات مئوية الكاتب مولود معمري  ي حيث سيتم بالمناسبة تنظيم ملتقى وطني حول جهود الراحل في خدمة التراث  اللامادي.

كما تميزت هذه الطبعة بإصدار كتاب " مدونة أهلليل " الذي يتضمن المداخلات  التي قدمت خلال الندوات العلمية السابقة لمهرجان أهلليل.

و تتواصل فعاليات المهرجان و سهراته حيث ستقوم ليلة اليوم الخميس كل من  جمعيات " "تيورغيين تيفاويت" و "أخبو نوري للفلكلور المحلي" و "تيقورارين  للتراث المحلي" و "تينهولاوين" بتقديم عروضها للجمهور.

 

كما ستشهد السهرة تنظيم مسابقة "الأبشنيو الصغير" ( الشخص القوال الذي  يقود الفرقة) و التي سيتنافس عليها ثلة من فئة الأشبال.

كلـمات مفتـاحيــة :
أدرار: الجمعيات التراثية تتألق في أولى سهرات مهرجان أهلليل بتيميمون
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 12:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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