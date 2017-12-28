أدرار: الجمعيات التراثية تتألق في أولى سهرات مهرجان أهلليل بتيميمون

و تداولت فرق هذه الجمعيات على ركح مسرح الهواء الطلق سعودي دا باسعود لتقديم روائع قصائد أهلليل التي تجاوب معها الجمهور الذي تفاعل مع عروضها رغم قساوة برد ليالي قورارة.
و قدمت كل من فرق جمعيات " تيزايين الثقافية" و " تيفاو تزيري " و " كوكب الصحراء " و " الأفراح أغام أمقان" و " سيدي يوسف" وصلات أهلليلية شيقة من الديوان الشعري لتراث أهلليل المتداول لدى سكان إقليم قورارة على غرار قصائد بسم الله ..بديت الصلاة على النبي" و " محمد الهاشمي " و " دادة بيهي .." التي يرددها المجتمع القوراري في مختلف مناسباته الشعبية.
وأعرب زوار الواحة الحمراء عن ''إعجابهم'' بهذه الحركية الثقافية التي شدت انتباههم وأسرت وجدانهم خاصة و أنها رسمت لوحة فسيفسائية امتزج فيها التراث المادي و اللامادي و التي تجلت في العمران المحلي البديع بمدينة تيميمون و تراث أهلليل الرائع.
و قد أصبحت هذه التظاهرة عنصرا بارزا في المشهد الثقافي المحلي و الوطني والتي تتزامن هذه السنة مع الإحتفال باختتام فعاليات مئوية الكاتب مولود معمري ي حيث سيتم بالمناسبة تنظيم ملتقى وطني حول جهود الراحل في خدمة التراث اللامادي.
كما تميزت هذه الطبعة بإصدار كتاب " مدونة أهلليل " الذي يتضمن المداخلات التي قدمت خلال الندوات العلمية السابقة لمهرجان أهلليل.
و تتواصل فعاليات المهرجان و سهراته حيث ستقوم ليلة اليوم الخميس كل من جمعيات " "تيورغيين تيفاويت" و "أخبو نوري للفلكلور المحلي" و "تيقورارين للتراث المحلي" و "تينهولاوين" بتقديم عروضها للجمهور.
كما ستشهد السهرة تنظيم مسابقة "الأبشنيو الصغير" ( الشخص القوال الذي يقود الفرقة) و التي سيتنافس عليها ثلة من فئة الأشبال.