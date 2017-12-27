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جيجل: إقبال ملحوظ على الأيام الشتوية للمطالعة العمومية و التسلية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 09:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 32 مرات

جيجل - تم تسجيل إقبال ملحوظ في اليوم الثاني على التوالي للأيام الشتوية للمطالعة العمومية و التسلية التي تحتضنها دار الثقافة عمر أوصديق حسب ما لوحظ يوم الثلاثاء.

و في هذا السياق أوضح مسؤول دار الثقافة محفوظ فتوسي بأن هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالتعاون مع دار الثقافة و التي ستتواصل إلى غاية 4 يناير المقبل تهدف إلى "ترقية القراءة لدى الأطفال".

و قدا شارك أزيد من 150 طفلا في مختلف ورشات الرسم و فن الخط العربي و الحكايات و ذلك بتأطير من منشطين و مختصين في فن الخط من عديد المؤسسات الثقافية.

من جهة أخرى حضر الأطفال عرضا بلهوانيا قدمته الجمعية الثقافية "الريان" لجيجل بعنوان "هيا نلعب مع لونا" و حكاية من تنشيط محايلية نعيمة بعنوان "بهلول".

و بالإضافة إلى معرض للكتاب بمشاركة ست دور  للنشر يتضمن برنامج هذه الأيام كذلك قراءات شعرية من تقديم الفنانين المحليين صالح سويعد و عصام كرديد و كذا عروض في ألعاب الخفة من طرف عمار بوصوف.

 

و يتعلق الأمر كذلك بمداخلة حول المطالعة العمومية بعنوان" من القراءة على الورق إلى القراءة الرقمية" سيقدمها محمد الصالح خرفي و أخرى حول "دورة مكتبة الطفل في تنمية الذكاء و توسيع المعرفة" سينشطها توفيق قهام من جامعة محمد الصديق بن يحيى لجيجل.

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جيجل: إقبال ملحوظ على الأيام الشتوية للمطالعة العمومية و التسلية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 09:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 32 مرة   شارك

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