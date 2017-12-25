تيزي وزو: تنظيم الطبعة ال16 للمهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي من 24 الى 28 فبراير المقبل

وأوضح بيان للمحافظة أن هذه التظاهرة السينماتوغرافية التي كان من المقرر تنظيمها نهاية شهر ديسمبر, أوجلت الى شهر فبراير قصد منح السينمائيين المزيد من الوقت لإيداع افلامهم.
كما جاء أيضا لجعل اختتام هذه الطبعة الجديدة تصادف احياء ذكرى وفاة الكاتب و المختص في اللسانيات و عالم الأنثروبولوجيا مولود معمري الذي تحيي الجزائر هذه السنة مأوية ميلاده (28 ديسمبر 1917), حسبما اكد ذات المصدر.
و اكد محافظ المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الامازيغي فريد محيوت ان المخرجين الراغبين في المشاركة في هذه المنافسة للحصول على الزيتونة الذهبية لأحسن إنتاج سينماتوغرافي باللغة الامازيغية يمكنهم إيداع افلامهم الى غاية 31 ديسمبر.
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و صرح ان حوالي عشرين فيلما في فئات الافلام الطويلة و القصيرة و الوثائقية قد تم ايداعها وأن مشاهدتها من طرف لجنة متكونة من محترفين في الفن السابع ستبدأ فور اختتام عملية الايداع لتدخل الافلام التي يتم انتقاءها منافسة هذه الطبعة الجديدة.
و قال السيد محيوت انه لم يتم ايداع اي فيلم متحرك مشيرا من جهة اخرى ان ايداع اعمال مزودة بنصوص بالقبائلية و الشاوية و المزابية التي تعد لهجات الامازيغية.