الوادي : تتويج الشاعر سيد علي جفال بالجائزة الوطنية "الكثيب الذهبي" للإبداع الأدبي لسنة 2017

الوادي - توج الشاعر سيد علي جفال (الجزائر العاصمة) عن ديوانه الشعري "نرد بلا أوجه" بالمرتبة الأولى في الجائزة الوطنية "الكثيب الذهبي" للإبداع الأدبي في طبعتها الأولى التي نظمها إتحاد الكتاب الجزائريين بالوادي حسبما علم يوم الإثنين من المنظمين.

وفاز بالمرتبة الثانية في هذه الجائزة الوطنية الموجهة أساسا إلى المبدعين الشباب المهتمين بفن الشعر الذين لم يتجاوز سنهم 35 سنة إلى الشاعر أحمد بوفحتة (جيجل) عن ديوانه الشعري الموسوم "هكذا تحدثت عيناها".

وكانت المرتبة الثالثة من هذه الجائزة من نصيب الشاعرة سمية محنش من ولاية باتنة عن ديوانها الشعري " ذلك الكنز المكنون".

وتم انتقاء تلك الدواوين الشعرية الثلاثة الفائزة بالمراتب الأولى في هذه المسابقة الوطنية من أصل 30 ديوانا شعريا تم إيداعها لدى أمانة المجلس كما أوضح رئيس مجلس أمناء جائزة "الكثيب الذهبي" رئيس فرع إتحاد الكتاب الجزائريين بالوادي الشاعر صالح خطاب.

وقد أشرف على انتقاء هذه الإعمال الأدبية الفائزة لجنة تحكيم تتكون أربعة أساتذة من قامات الشعر والنقد وهم يوسف وغليسي و عبد القادر رابحي و صلاح الدين باويه و علي ملاحي وفق المصدر.

جدير بالذكر أن الجائزة الوطنية "الكثيب الذهبي" في طبعتها الأولىي التي نظمها إتحاد الكتاب الجزائريين بالوادي برعاية مؤسسة خاصةي تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الدعم المالي لأنشطة قطاع الثقافة.