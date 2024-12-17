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الوادي : تتويج الكاتب عبد القادر مهاوات بوسام أحسن كاتب في جائزة السنام الذهبي لسنة 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 14:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 44 مرات
الوادي : تتويج الكاتب عبد القادر مهاوات بوسام أحسن كاتب في جائزة السنام الذهبي لسنة 2017

الوادي - توج الكاتب عبد القادر مهاوات بوسام أحسن كاتب  لسنة 2017 في الطبعة الخامسة لجائزة السنام الذهبي التي نظمتها المكتبة  الرئيسية للمطالعة العمومية بالوادي، حسبما علم اليوم الأحد من المنظمين. .

ويأتي تتويج هذا الكاتب سهرة السبت وهو أستاذ الفقه وأصوله ورئيس قسم الشريعة  بمعهد العلوم الإسلامية (جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي) نظير مساهمته في  إثراء المكتبة الجزائرية بأربع (4) مؤلفات جديدة ي وفق ذات المصدر.

كما توج الأستاذ حفصي بن عبد الرحمان بجائزة أحسن كتاب عن كتابه بعنوان  ''فلسفة اللغة والفكر" ي وهو باحث في قضايا اللغة والفكر والفلسفة ي وله عديد  المقالات والأبحاث العلمية .

وكانت جائزة أفضل داعم للقراءة من نصيب ثلاث مجموعات شبانية نظير مبادراتهم  التثقيفية المميزة التي تهدف أساسا إلى الرفع من نسبة المقروئية والتشجيع على  القراءة لاسيما في أوساط الناشئة .

ويتعلق الأمر بمجموعة مبادرة "قمار تقرأ" ومبادرة ''الوادي تقرأ'' ي إلى جانب  مبادرة ''رواق في الجامعة'' التي تتطرق إلى قضايا ذات صلة بالقراءة، وفق  المصدر

وتهدف التظاهرة الثقافية '' جائزة السنام الذهبي " في طبعتها الخامسة إلى  تكريس فعل القراءة في أوساط المجتمع لاسيما لدى الناشئة ي كما أوضح مدير  المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية التجاني تامة. 

جدير بالذكر أن ''جائزة السنام الذهبي'' هي تظاهرة ثقافية تنظمها سنويا  المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالوادي تزامنا مع الإحتفال بذكرى افتتاح  هذا الصرح الثقافي .

آخر تعديل على الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 16:26
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الوادي : تتويج الكاتب عبد القادر مهاوات بوسام أحسن كاتب في جائزة السنام الذهبي لسنة 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 14:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 44 مرة   شارك

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