انطلاق الطبعة 12 للمهرجان الوطني المسرح المحترف

الجزائر - انطلقت امس السبت الدورة 12 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة والذي يعرف مشاركة 16 عرضا مسرحيا في المنافسة بالإضافة إلى عروض خارج المنافسة وندوات.

ودعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لدى الافتتاح إلى ضرورة التعاطي مع "النصوص الأدبية الجزائرية" واستثمارها عبر "الاقتباس", معتبرا أن "المسرح الجزائري يحتاج إلى نصوص جزائرية تفهم الواقع" وضرب المثل بالنصوص التي شاركت في جائزة اسيا جبار الكبرى للرواية مؤخرا والتي تجاوزت السبعين نصا.

وقال ميهوبي في كلمته أنه "لا معنى لإطلاق تسمية المسرح الجهوي على المسارح خارج العاصمة" وأكد أنه يوافق "من يدعو إلى نسبة المسارح إلى المدن" مذكرا بأن القطاع سيتدعم "بمسارح جديدة هي قيد الانجاز".

وتتنافس 15 مسرحية للمسارح الجهوية ومسرحية واحدة لتعاونية "الفصل الثاني" من سيدي بلعباس للحصول على ثمان جوائز هي: جائزة أحسن عمل مسرحي متكامل وجائزة أحسن نص وجائزة أحسن اخراج وجائزة أحسن أداء رجالي وجائزة أحسن أداء نسائي وجائزة أحسن سينوغرافيا وجائزة أحسن إبداع موسيقي بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.

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ويحضر المسرح الوطني بعرض "أوميرتا الصمت" للمخرج ابراهيم شرقي عن نص لميسوم مجهري, ومسرح عنابة بعرض "إمرأة بظل مكسور" للمخرج جمال حمودة ونص كنزة مباركي, ومسرح سيدي بلعباس بمسرحية "العساس" من اخراج عبار محمد عز الدين عن نص عالمي لهارولد بيتر ويحضر مسرح تيزي وزو بمسرحية "أجوباني" للمخرج أحمد عيسى عن نص لمولود معمري, ومسرح قسنطينة بمسرحية "سلالم الظلمة" نص وإخراج كمال فراد.

ويسجل مسرح معسكر مشاركته من خلال مسرحية "آسف لن اعتذر" للمخرج عيسى جقاطي لنص محمد بشير سالم, ومسرح بجاية ب"عودة الحراقة" نص وإخراج رشيد معمرية, ويقدم مسرح باتنة عرض "العطب" عن نص لفريديش دورينمات ومن إخراج فوزي بن ابراهيم.

ويدخل مسرح أم البواقي بمسرحية "الاشاعة" للمخرج أحمد خودي عن نص نيكولاي جوجول, ومسرح سكيكدة بعرض "ما بقات هدرة" اخراج ونص محمد شرشال, ومسرح سوق اهراس بعرض "كشرودة" نص وإخراج أحمد رزاق, ومسرح العلمة بمسرحية "انتحار الرفيقة الميتة" اخراج فوزي بن ابراهيم عن نص محمد عدلان بخوش.

وسينافس مسرح سعيدة من خلال مسرحية "نهاية لعبة" التي اخرجها ياسين بن عيسى عن نص صامويل بكيت, ومسرح الجلفة بعرض "عطاشى" للمخرج حواش النعاس عن نص لاسماعيل يبرير, وتعاونية "الفصل الثاني" بمسرحية "ليكستا" للمخرج أحمد مدا عن نص لصامويل بكيت.

وتنظم محافظة المهرجان ندوة حول"تجربة عبد الحليم رايس المسرحية... الروافد والإشعاع", وندوة حول "من أوراق السرد إلى خشبة العرض المسرحي" وأخرى حول "الفرجة في المسرح الجزائري", بالإضافة إلى جلسات توقيع لبعض الكتاب على هامش العروض.

وأسند التحكيم في هذه الدورة للجنة يترأسها الكاتب علاوة جروة وتضم في عضويتها كل من المسرحيين عزري غوتي ولطفي بن سبع والسينوغراف بوخاري هبال والممثلة سعاد سبكي.

يتواصل مهرجان المسرح الوطني المحترف إلى غاية 31 من الشهر الجاري بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي بالعاصمة.