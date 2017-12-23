أسبوع من الأنشطة الثقافية (استعادي)

الجزائر - تميزت الحياة الثقافية بالجزائر خلال الأسبوع المنصرم بتوزيع الجائزة الكبرى اسيا جبار للرواية في طبعتها الثالثة و انطلاق عدة مهرجانات فنية الى جانب أنشطة أخرى خاصة بالموسيقى و المسرح و السينما .

- توج الروائيون مرزاق بقطاش ومصطفى زعروري والراحل نورالدين سعدي بالجائزة الكبرى للرواية آسيا جبار في طبعتها الثالثة في حفل جرى الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

-تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إطلاق اسم ملحن النشيد الوطني الجزائري, الفنان المصري محمد فوزي, على المعهد الوطني العالي للموسيقى.

- افتتحت سهرة الاربعاء بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة ال12 للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية و الموسيقى العتيقة "فاستيف ألجيري"

- افتتحت السبت الطبعة التاسعة من المهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي بالمسرح الجهوي محمد الطاهر فرقاني تحت شعار "انحتي الشعر و التحفي الحياة" .

- أحيا الموسيقار و الملحن الاسباني جورج باردو و فرقته حفلا موسيقيا مساء السبت بالجزائر العاصمة تمازجت فيه انغام الفلامنكو و ايقاعات الجاز.

- فازت مسرحية " بهيجة" لزياني شريف عياد ب "جائزة أفضل نص مسرحي" خلال الايام المسرحية ال19 لقرطاج التي اختتمت السبت بتونس.

-نشط حفل موسيقي مشترك "الثقافات مليء بالألوان" سهرة الاحد بالجزائر العاصمة من طرف الثلاثي الكولمبي مونيكا دانيلوف و هيالمار ميتروتي رفقة عازف البيانو سيرغاي سيشكوف .

- تسلم رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور بلعيد صالح,الاثنين بمقر اليونسكو بباريس, جائزة المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم (الألسكو) التي تمنح مرة كل سنة مكافأة لجهود العلماء و اللغويين المتميزين في البحث اللغوي و المعجمي و الرصد المصطلحي.

-عرضت الاثنين بدار الثقافة "مبارك الميلي" لمدينة ميلة مسرحية "سلالم الظلمة" من إنتاج المسرح الجهوي "محمد الطاهر فرقاني" لقسنطينة .

- تم الاثنين بالجزائر تقديم عرض للرقص الهندي جمع بين المضمون التقليدي و الطابع العصري من طرف فرقة "Rythmosaic " بقيادة رئيسة الجوق الدكتورة ميتول سينغوبتا .

- توجت الطالبة الجامعية لبنى معلم من جامعة قسنطينة الثلاثاء في اختتام الطبعة ال9 من المهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي بجائزة الأولى لمسابقة أحسن قصيدة عن نصها الموسوم ب "شجون القمر" .

- افتتح بدار الثقافة محمد الشبوكي بمدينة تبسة الصالون الأول للصورة الفوتوغرافية بمشاركة أزيد من 45 مصورا.

- افتتح الاربعاء بعنابة الملتقى الوطني حول " التاريخ في روايات الكاتب الراحل الطاهر وطار " بمشاركة أكاديميين من جامعات الجزائر وقسنطينة وعنابة وخنشلة وسطيف و المسيلة إلى جانب كتاب و روائيين .

- شرع فريق من خبراء المركز الوطني للبحث في علم الآثار الخميس بغرداية في إعداد دراسة حول الآثار وجرد تراث مواقع قصر تلزضيت وأغرم باب السعد (حاضرتان قديمتان) بسهل وادي ميزاب (غرداية) .

-افتتح عرض مسرحية "هفوة" من انتاج المسرح الجهوي محمود تريكي بقالمة مساء الجمعة تظاهرة الأيام الشتوية لمسرح الطفل التي تتواصل الى غاية 26 ديسمبر .

- قدم الفكاهي مراد صاولي مساء الثلاثاء بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف العرض الشرفي الشرفي لمونولوغ "الصباطّ".

- نظم الثلاثاء بالجزائر العاصمة لقاء دولي حول مسالة تثمين التراث الثقافي من خلال وسائل الإعلام والمعالجة الإعلامية للمسائل الخاصة بالتراث.