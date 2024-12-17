القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المهرجان ال12 للأندلسي: سهرة امتزجت فيها أصالة الأندلسي بعذوبة الفن الطربي

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:01     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 83 مرات

الجزائر- استمتع عشاق الأغنية الأندلسية ليلة الجمعة بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح, بحفل فني أحيته مجموعة "تراث الموسيقى العربية" التي قدمت من مصر و فرقة النجمة الجزائرية ليلى بورصالي.

و قدمت مجموعة "تراث الموسيقى العربية" المصرية التي شاركت لأول مرة في هذا المهرجان العديد من الأغاني المستوحاة من عمق تراث الموسيقى الطربية, بقيادة المايسترو ربيع صابر و أداء رضوى سعيد و مازن دراز الذين غنوا لعمالقة الطرب العربي مثل وردة الجزائرية و أم كلثوم و فريد الأطرش و سيد درويش و محمد عبد الوهاب.

اقرأ أيضا:     افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان الجزائر الدولي للموسيقى الأندلسية بالعاصمة

و عرفت الفقرة الثانية من الحفل تألق نجمة الأندلسي الجزائرية ليلى بورصالي التي سافرت بمحبيها إلى الأندلس من خلال تأديتها عديد الأغاني من ألبومها " كان يا مكان في غرناطة" الذي اقتبست كلماته من أحد مؤلفات الكاتب الأمريكي واشنطن إيرفينغ "قصص قصر الحمراء" لسنة 1832 و من أغاني الفنان الإسباني كارلوس كانو "مذكرات غرناطية" لسنة 1978 يروي فيه سقوط غرناطة, برع فيها أعضاء فرقتها بقيادة عازفة الكمان ليلى كبير.

و تم على هامش الحفل تكريم الفنان مصطفى الحصار, و أسمه الحقيقي مصطفى البحار عميد الموسيقى الأندلسية الذي رحل شهر نوفمبر الماضي عن عمر يناهز مائة عام.

 

للتذكير فإن المهرجان ال12 لموسيقى الأندلسي الذي افتتح الأربعاء الماضي سيستمر لغاية 25 ديسمبر يضرب لجمهوره موعدا مع "المجموعة الباريسية للأندلسي" و الثنائي الفرنسي "هيميوليا" و الثنائي الياباني "  توتاري باياشي" و كذلك المجموعة التركية "محمت كيميكسيز" خلال سهراته القادمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
المهرجان ال12 للأندلسي: سهرة امتزجت فيها أصالة الأندلسي بعذوبة الفن الطربي
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 16:01     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 83 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.24

صناعة: يوسفي يلتقي الاثنين بالأمناء العامين للفدراليات النقابية للقطاع 

17.12.24

مجموعة اكديم ازيك: المغرب يصدر "حكما جائرا مدته 20 سنة سجنا نافذا" في حق المعتقل السياسي…

17.12.24

اقتراح 10 مجالات لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2018

17.12.24

تحلية مياه البحر: التحضير لدفتر الشروط الخاص بمحطتين جديدتين

17.12.24

باتنة: حجز 18 قنطار من مادة أوراق التبغ الجاف بعين ياقوت (درك وطني) 

17.12.24

وفد برلماني تركي في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بداية من اليوم الاحد  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.18

سطيف: إصابة 10 عناصر من الشرطة بجروح أثناء منعهم محتجين القيام بأعمال تخريبية بعين الكبيرة

17.12.18

البرنامج الفضائي 2020-2040: اطلاق عدة أقمار اصطناعية

17.12.18

المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية لسيدي بلعباس تستعد لتسويق أولى هواتفها  الذكية…

17.12.18

تشويه تمثال عين الفوارة: سلوك هستيري متهور

17.12.18

تمنراست : حوالي 200 مشاركة في التظاهرة الوطنية للرياضة النسوية

17.12.18

عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني