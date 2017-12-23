الأيام الشتوية لمسرح الطفل بقالمة: مسرحية "غفوة" دعوة صريحة للتقرب من جميع  الفنون

قالمة - حملت مسرحية "هفوة" في افتتاح تظاهرة الأيام الشتوية لمسرح الطفل بقالمة مساء اليوم الجمعة دعوة صريحة للتقرب من جميع الفنون وهي الرسالة التي نالت استحسان الكثير من الأطفال الحاضرين في التظاهرة .

و يوجه هذا الإنتاج الفني للمسرح الجهوي محمود تريكي بقالمة للفئة العمرية ما بين 8 سنوات فما فوق وهو عمل قام بإعداد نصه وحواره وكذا إخراجه الفنان التابع لذات المسرح مطيع زياية لتعريف الأطفال بأهمية الفنون بمختلف أنواعها وفي نفس الوقت ما يعانيه الفنان في عمله اليومي.

وتلخص المسرحية التي تداول على الخشبة في عرضها 7 ممثلين شباب قصة الفتى الكشاف "علاء " ذي ال13 عاما الذي أراد أن يسمع أمه اللحن الموسيقي الذي تعلمه من أستاذ الموسيقى لكنه نسيه فجلس أمام جهاز الكومبيوتر للبحث في ذاكرة الجهاز قبل أن يصل زملاؤه للانطلاق نحو المخيم الكشفي.

ويغوص العرض بلغة جميلة و بأداء ممتع في قصة هذا الفتى الكشاف الذي يغلب عليه النوم أمام جهاز الكومبيوتر وتصيبه "غفوة" وهو عنوان المسرحية فينام ويرى حلما يأخذه إلى مغامرة يكون فيها هو البطل حيث يكون اللحن الموسيقي الذي تعلمه من أستاذه هو سلاحه في القضاء على مملكة الشر.

وقد عرفت تظاهرة الأيام الشتوية لمسرح الطفل التي ستستمر إلى غاية ال29 من ديسمبر الجاري إقبالا كبيرا من الأطفال وأوليائهم رغم أن سعر الدخول لمشاهدة العروض قدر ب50 د.ج غير أن المشاهد الجميلة أمام قاعة المسرح الجهوي محمود تريكي قبل بداية العرض وعند اختتامه أظهرت مدى تعطش فئة البراعم للفن الرابع.

كما عاش الأطفال فترات جميلة من المتعة والمرح والنشاط مع المهرجين داخل وخارج قاعة المسرح الجهوي من خلال النشاطات المنظمة بالساحات والشوارع المحيطة بالمسرح والتي تحولت إلى أشبه ما يكون بركح كبير تداول عليه فنانون باستعمال تقنية الأرجل الخشبية والدراجات الهوائية المميزة وبعض الألعاب البهلوانية.

واستنادا لمدير المسرح الجهوي محمود تريكي رشيد جرورو فقد تم برمجة 8 عروض مسرحية على مدار أيام التظاهرة تقدم من طرف فرق تابعة للمسارح الجهوية لكل من عنابة والعلمة (سطيف) ومستغانم وقالمة و تيارت وكذا تعاونيات ثقافية وفنية ناشطة في مجال الفن الرابع من نفس الولايات.

و أكد ذات المسؤول بأن هذه الأيام ستكون فرصة للمرح والمتعة لفائدة أكبر عدد ممكن من الأطفال عبر الولاية مشيرا إلى أن كل العروض سيتم تقديمها في الفترة الصباحية لفسح المجال أمام أطفال البلديات البعيدة للحصول على حقهم في متابعة العروض كما سيتم كل يوم تقديم عروض تنشيطية بالساحة المقابلة للمسرح.