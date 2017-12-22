تقديم ثلاثة عروض ارمينية واسبانية و جزائرية بالمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة       

الجزائر - تواصلت فعاليات المهرجان الدولي ال12 للموسيقى الأندلسية و الموسيقى العتيقة (فستيف ألجيري) مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة بتقديم ثلاثة عروض نوعية ساهمت في تثمين التراث الثقافي لكل من الجزائر و أرمينيا و اسبانيا، أمام جمهور غفير نسبيا.

وتم تقديم على مدى ثلاثة ساعات على منصة أوبيرا الجزائر بوعلام بسايح خلال السهرة الثانية للمهرجان ثلاثة عروض فنية أدتها ببراعة كل من مطربة الأندلس منال غربي مع الأرمينية أنا أرزومانيان مرفوقتين بالموسيقار خليل بابا أحمد و فرقته الموسيقية ثم فرقة "تريو تومبيليي" الاسبانية و حسنة هيني و فرقتها.

واقترح فنانو هذه السهرة مزجا للطبوع الموسيقية الجزائرية و الأرمينية متبوع بمزج ثقافي فرنسي-كوبي أحيى التقليد الاسباني و رصيد أغاني أندلسية ثمن التراث الثقافي الجزائري.

وجمعت معزوفة "الإلهام الروحي عبر الازمنة" التي تعد غوصا عميقا في الذات المبدع من تأليف الموسيقار خليل بابا أحمدي الصوتين العذبين لمنال غربي و أنا ارزومانيان اللتين أديتا مقطوعات موسيقية تمزج بين الغناء الكلاسيكي الأندلسي بأنغام الموشح الشرقي و طبوع التراث الارميني.

مرفوقتان بجوق موسيقي كلاسيكي و تقليدي يضم 18 عازفاي تتابعت المطربتان الانيقتان على المنصة تحت تصفيقات الجمهور لأداء باقة من المقطوعات الموسيقية المستلهمة من ثقافة كل واحدة منهما.

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كما أدت فرقة "تريو تومبليي" الممثلة لاسبانيا و المتكونة من المغنية الفرنسية اليكسندرا تومبليي و عازف القيتار الاسباني سارجيو ماتيسانث الذي سبق له و أن حضر الى الجزائر و عازفة الكمنجة الكبيرة كاري روسا فارونا نحو عشرة مقطوعات من نوع الفلامنكو مرفوقة بغناء المطربة الفرنسية ذات الطابع الكلاسيكي العالمي وأداء العازفة الكوبية المرسخ للموسيقى اللاتينية الامريكية.

واعتلت بعدها المغنية حسنة هيني و فرقتها المنصة تحت تشجعيات الجمهور مدعومة بابيها اسماعيل هيني في آلة القانون لتؤدي بصوتها الشجي نوبة مزج في طابع رصد ديل من خلال مجموعة تضم 10 مقطوعات على وتيرة النوبة.

وأدت المغنية التي تعزف على العود مقطوعات "نهوى غزيل" (انقلاب) و "ريح الصبا" (مصدر) و "شعلت جمارك" (درج) و "حسبك الله عني" (انصراف) و "ابشر بالهنا" (خلاص) التي تفاعل معها الجمهور و تذوق كل لحظاتها بطرب وشغف.

وتتواصل فعاليات المهرجان الذي افتتح يوم 20 ديسمبري بمشاركة 12 دولة لاسيما المغرب و باكستان و اليابان باوبيرا الجزائر من خلال برنامج فني ثري لسهرة اليوم الجمعة يتضمن ثلاثة عروض ثقافية لمدغشقر و مصر و الجزائر.