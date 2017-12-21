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"الروائي الطاهر وطار رصد للتحول التاريخي و الاجتماعي للجزائر"

  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 11:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 160 مرات
&quot;الروائي الطاهر وطار رصد للتحول التاريخي و الاجتماعي للجزائر&quot;

عنابة  - إعتبر مشاركون في الملتقى الوطني حول " التاريخ في روايات الكاتب الراحل الطاهر وطار " إفتتح مساء أمس الأربعاء بعنابة بأن  كتابات الروائي الطاهر وطار (1936-2010) تمثل "رصدا للتحول التاريخي  والاجتماعي للجزائر" .

و أوضح المجتمعون في هذا السياق أن كل أعمال وكتابات الروائي تمثل وقفة مع  التاريخ الجزائري من خلال روايات تحمل بصمات التراث الشعبي وتعكس الهوية  الجزائرية وتحمل الكثير من التصور الواقعي والرؤية الاستشرافية لكثير من  الجوانب التي تعني الحياة الجماعية للجزائريين .

وفى مداخلة بعنوان " ما ذا بقى اليوم من الطاهر وطار " ذكر الكاتب والروائي  وسيني الأعرج بنضالات الروائي الطاهر وطار من أجل تأسيس فضاء يجمع الكتاب  والمؤلفين على اختلاف انتماءاتهم   مشيرا إلى أن الروائي الطاهر وطار قد أسس "  الجاحظية " وجعل منها مشروع حياته لتبقى منبرا للإشعاع الثقافي والإبداع  الفكري .

وأفاد بأن أعمال الروائي وطار تحمل "بصمات مميزة" وتبقى "مرجعية" بالنسبة  للعديد من الكتاب المعاصرين تساير العصر وتحفظ الذاكرة على حد  تعبيره .

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وسيتم في أشغال هذا الملتقى الذي ينظم من طرف المكتبة الرئيسية للمطالعة  العمومية بعنابة بالتعاون مع مديرية الثقافة بالولاية إلقاء عدة محاضرات  تتناول "تاريخ الجزائر في كتابات الروائي الطاهر وطار" .

وتجري أشغال هذا الملتقى الذي يختتم يوم الخميس بمشاركة أكاديميين من  جامعات الجزائر وقسنطينة وعنابة وخنشلة وسطيف و المسيلة إلى جانب كتاب و  روائيين و ذلك بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بعنابة.

يذكر بأن الطاهر وطار صاحب مسيرة أدبية إبداعية ثرية حيث حصل على عدة جوائز و  أوسمة جزائرية و أخرى عربية على غرار جائزة الشارقة لخدمة الثقافة العربية سنة  2005 و جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم في نفس العام.

 

و قد تم تحويل العديد من أعماله إلى السينما و المسرح و من أبرز رواياته  "الزلزال" و "الحوت و القصر" كما ترجمت أعماله إلى عشر لغات على غرار  الانجليزية و الألمانية و الفرنسية و غيرها.

كلـمات مفتـاحيــة :
"الروائي الطاهر وطار رصد للتحول التاريخي و الاجتماعي للجزائر"
  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 11:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 160 مرة   شارك

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