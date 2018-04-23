إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

الجزائر-سلم ارتابي نفسه يوم الاثنين للسلطات العسكرية لتمنراست كان بحوزته بندقية نصف آلية وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به اليوم بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه " في إطار مكافحة الإرهاب، سلم إرهابي نفسه، اليوم 23 أبريل 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى " ب.نور الدين" المكنى " أبو علي الزاوي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014".

وأضاف المصدر أن الإرهابي كان بحوزته بندقية آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

" أن هذه النتائج المتواصلة التي تحققها وحدات الجيش الشعبي الوطني على الشريط الحدودي لبلادنا تؤكد مدى عزم و إصرار قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن وحماية الحدود الوطنية" يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.