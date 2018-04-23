مشروع قانون لترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر

الجزائر- يهدف مشروع قانون المعدل والمتمم لقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية, الذي سيعرض يوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني , إلى إدراج رأس السنة الأمازيغية "أمنزو ن يناير" الموافق ل 12 يناير من كل سنة "عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر".

ويأتي هذا النص تنفيذا -- حسب عرض الأسباب-- للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر 2017 الذي ذكر فيه بأن "الدستور المعدل في مارس 2016 أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية, كلغة وطنية ورسمية, وكعامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية, في ذات الوقت الذي كلفت فيه الأمة الدولة بترقيتها وتطويرها, وهذا وفقا لأحكام الدستور".

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كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار "تعزيز الهوية الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية والأمازيغية", وكذا "المصالحة الوطنية من أجل دعم الوحدة الوطنية حول تاريخ الجزائر وهويتها وقيمتها الروحية والحضارية".

"إن إحياء أول يناير من كل سنة سيعزز ارتباطنا الوثيق وتواصلنا الدائم مع حضارتنا وتاريخنا الأمازيغي, الذي بدأ العد له منذ 950 سنة قبل الميلاد والذي تصادف سنته هذا العام 2968 الموافقة للسنة الميلادية 2018", يضيف عرض الأسباب.

ومن جهة أخرى, أشار ذات النص إلى أن هذا الحدث سيبقى "على مر الزمن, يذكر الأجيال القادمة بأمجاد وبطولات اسلافهم ونضالهم من أجل الحرية والكرامة والانعتاق".

للتذكير, فقد جاء في المادة 4 من الدستور أن "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".

كما تنص المادة على إحداث "مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية.