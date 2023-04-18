توقيف 3 تجار مخدرات وضبط ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج بولاية تلمسان   

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 أفريل 2018 بتمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي مهربا وضبطت سلاحا ناريا وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و0،44 طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهبي فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2 ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا 298،450 كيلوغرام من الكيف المعالج".
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ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة/ن.ع.5، "محاولة هجرة غير شرعية لعشرة (10) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان".