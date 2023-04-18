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توقيف 3 تجار مخدرات وضبط ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج بولاية تلمسان   

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 13:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
توقيف 3 تجار مخدرات وضبط ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج بولاية تلمسان   

الجزائر - أوقف عناصر الدرك الوطني، أمس الاحد بولاية  تلمساني 3 تجار مخدرات وضبطوا ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست وبرج باجي مختار، مهربا وضبطت سلاحا  ناريا و3 مركبات رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب، حسب ما افاد به اليوم  الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 أفريل 2018 بتمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي مهربا وضبطت سلاحا ناريا وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و0،44 طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهبي فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2 ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا 298،450 كيلوغرام من الكيف المعالج".

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ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة/ن.ع.5، "محاولة هجرة غير شرعية لعشرة (10) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان".

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توقيف 3 تجار مخدرات وضبط ما يقارب 3 قناطير من الكيف المعالج بولاية تلمسان   
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 13:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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