باتنة - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، مساء يوم الأحد بباتنة بأن "التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا."

وأوضح السيد بدوي خلال لقائه مع إطارات الولاية و منتخبين و ممثلين عن المجتمع المدني بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية في إطار زيارة عمل دامت يومين على هذه الولاية بأن "من شأن هذه التحضيرات أن تساهم في تجسيد هذا المشروع الكبير و ذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأضاف الوزير بأنه "تم تجسيد الشطر الأول من هذا التوجه بالنسبة لولايات الجنوب التي أصبحت تضم 10 ولايات منتدبة" مؤكدا بأن دائرته الوزارية "تعمل على مرافقتها تدريجيا حتى ترقى مستقبلا لتكون ولايات قائمة بذاتها".

وذكر الوزير بأن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تكلم عن المرحلة الثانية المتعلقة بمناطق الهضاب العليا" و اعتبر أن منطقة الأوراس معنية بهذه المرحلة.

وبخصوص إعادة إحياء صندوق الهضاب العليا أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن "الحكومة تعمل جاهدة على جعل أولوية أولويات هذا الصندوق إحياء المشاريع التي تعتبر إستراتيجية بهذه المناطق".

وأكد السيد بدوي بالمناسبة على "أهمية الاستثمار في دفع وتيرة التنمية و ضرورة مرافقة وتقديم التسهيلات للمستثمرين خلاقي الثروة" وقال بأن الحكومة "وضعت إمكانات ضخمة لإنجاز الآلاف من الهكتارات التي توجه للمناطق الصناعية وتخصص مثلها كذلك لإنشاء مناطق النشاطات التي تعد ولاية باتنة رائدة فيها."

واستمع الوزير بالمناسبة إلى انشغالات ممثلي مواطني و أعيان و مجاهدي باتنة الذين أعربوا له في بداية اللقاء عن "دعمهم لرئيس الجمهورية في مسعاه الرامي إلى مواصلة التنمية و إقرار الأمن والأمان وتحقيق المزيد من التطور الاقتصادي" وكرموه بالمناسبة على الجهود التي بذلها من أجل الجزائر.