دعوة المواطنين المعنيين بالحج إلى الإسراع في إيداع ملفات التأشيرة

الجزائر- دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة المواطنين الحائزين على دفاتر الحج لموسم 2018، إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم لإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على التأشيرة - كما جاء يوم الأحد في بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان أنه نظرا "لضيق الفترة" المخصصة لإيداع الملفات طلبا للتأشيرة، "تدعو وزارة الداخلية كافة المواطنين الحائزين على دفاتر الحج لموسم 2018 ، إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم، دون تذكرة السفر، على أن يتم إرفاقها لاحقا بالملف بعد اقتنائها من شبابيك المؤسسة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية. و يكون الإيداع على مستوى المقاطعات الإدارية أو الدوائر التابعة لها لإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بملء دفاتر الحج وإدخال البيانات للحصول على التأشيرة".

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وللتذكير فان عملية إدخال البيانات طلبا للتأشيرة لفائدة المواطنات والمواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لموسم 2018 تم الانطلاق فيها يوم 17 أبريل 2018 وتستمر إلى غاية يوم 15 مايو 2018 كآخر أجل.

"وتلتزم مصالح الولايات والمقاطعات الإدارية بالتكفل بالإجراءات المطلوبة في حينها"، يؤكد نفس المصدر.

ويتكون الملف من الوثائق التالية: شهادة الفوز في القرعة أو دفتر الحج وجواز سفر بيومتري ذو صلاحية لا تقل مدتها عن ستة (06) أشهر يبدأ حسابها من 01 يوليو 2018 وشهادة الفحوصات الطبية الممنوحة من طرف اللجنة الطبية الولائية و نسخة عن وصل دفع تكلفة الحج المسلمة من بنك الجزائر و ثلاثة صور (03) شمسية حديثة ذات خلفية بيضاء.