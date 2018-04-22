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الجزائر-روسيا: أويحيى يستقبل حاكم منطقة سفيردلوفسك

  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 18:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الجزائر-روسيا: أويحيى يستقبل حاكم منطقة سفيردلوفسك
صورة وأج

الجزائر- استقبل الوزير الأول, أحمد أويحيى يوم الأحد  بالجزائر العاصمة وفدا من جمهورية روسيا الفيدرالية  يترأسه حاكم منطقة  سفيردلوفسك, أيفجيني كويفاتشيف الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار الترويج  لترشح مدينة إيكاتيريمبورغ لتنظيم المعرض الدولي 2025 حسبما افاد به بيان  لمصالح الوزير الأول.

و جرى اللقاء بحضور وزير السياحة و الصناعات التقليدية, عبد القادر بن  مسعود.

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الجزائر-روسيا: أويحيى يستقبل حاكم منطقة سفيردلوفسك
  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 18:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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