الجزائر-روسيا: أويحيى يستقبل حاكم منطقة سفيردلوفسك

الجزائر- استقبل الوزير الأول, أحمد أويحيى يوم الأحد بالجزائر العاصمة وفدا من جمهورية روسيا الفيدرالية يترأسه حاكم منطقة سفيردلوفسك, أيفجيني كويفاتشيف الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار الترويج لترشح مدينة إيكاتيريمبورغ لتنظيم المعرض الدولي 2025 حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.