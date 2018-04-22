اهتمام القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "بتثمين العمل الجوهري" للعناصر العسكرية

الجزائر- أبرز الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأحد بوهران الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "لتثمين العمل الجوهري" للعناصر العسكرية و "تنسيق مهامها مع الأهداف النبيلة للوطن", حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و خلال زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى المنطقة العسكرية الثانية والتي كانت مبرمجة في البداية من 9 إلى 12 أبريل حيث قطعها اثر حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك, "لم يتوان الفريق قايد صالح عن اعطاء جملة من التعليمات و التوجيهات أبرز من خلالها الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتثمين العمل الجوهري للعناصر العسكرية و تنسيق مهامها مع الأهداف النبيلة لبلدنا", حسب ذات المصدر.

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و أوضح ذات المسؤول أن هذه الأهداف النبيلة تتطلب "بذل قصارى الجهود بأمانة و تفان و تتطلب من جميع العناصر العسكرية التحلي باليقظة و الحيطة و احترام الاجراءات الأمنية و الوقائية اللازمة باعتبارها سمات كل من يحملون حب الوطن في قلوبهم و يسعون إلى خدمته و الدفاع عنه و يقدمون أحسن ما لديهم للحفاظ على السيادة الوطنية و الاستقرار و الأمن عبر كافة ربوعه. تلك هي ميزة العمل المضنى و المثمر و أثر الأخلاق المهنية التي يتصف بها عناصر الجيش الوطني الشعبي على غرار أسلافهم البواسل من عناصر جيش التحرير الوطني".

و أضاف البيان أن الفريق قايد صالح "استهل زيارته بتدشين المقر الجديد لمركب العدالة بالمنطقة العسكرية الثانية الذي يضم إلى جانب المحكمة العسكرية المؤسسة العسكرية للوقاية و إعادة التأهيل لوهران و سكنات وظيفية حيث زار مختلف أجنحة المجمع و اطلع على ظروف عمل إطارات و عناصر القطاع.

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كما قام بعدها بتدشين تجمع خاص بوحدات الدفاع الجوي عن الاقليم حيث حضر عرضا قدمه قائد الوحدة حول المهام الموكلة لها و أشرف على مختلف مراحل تنفيذ تمرين محاكاة التصدي لغارة جوية.

و على مستوى القاعدة العسكرية البحرية بالمرسى الكبير "تفقد الفريق قايد صالح مختلف المشاريع المقررة في إطار مخطط تنمية و عصرنة القاعدة البحرية الاستراتيجية حيث اطلع عن قرب على مدى تقدم أشغال الانجازات في هذا المجال".

و تتواصل الزيارة اليوم الاثنين بانعقاد اجتماع توجيهي مع اطارات و عمال وحدات هذه المنطقة.