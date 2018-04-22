حرص القيادة العليا للجيش من أجل أن تنسجم مهام الأفراد العسكريين مع الأهداف السامية للوطن

الجزائر- أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد خلال زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، الحرص الشديد الذي تبديه القيادة العليا للجيش "من أجل أن يرتقي صلب أعمال الأفراد العسكريين وتنسجم مهامهم مع الأهداف السامية والنبيلة لوطننا والتي تحتاج بالتأكيد إلى تكريس كافة الجهود بصدق وإخلاص"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و استأنف الفريق قايد صالح اليوم زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية و هي الزيارة التي كانت مبرمجة من 09 إلى 12 أفريل و قد قطعها الفريق يوم 11 أفريل على إثر الحادث المأساوي المتمثل في سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك، يضيف البيان.

وفي كل محطات الزيارة حرص الفريق قايد صالح "على إسداء جملة من التوصيات والتعليمات أكد من خلالها على الحرص الشديد الذي تبديه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل أن يرتقي صلب أعمال الأفراد العسكريين وتنسجم مهامهم مع الأهداف السامية والنبيلة لوطننا والتي تحتاج بالتأكيد إلى تكريس كافة الجهود بصدق وإخلاص وتستوجب حتمية تحلي الأفراد العسكريين بحس اليقظة والحذر واحترام الإجراءات الأمنية والوقائية الموصى بها.

وهي صفات حميدة لا يتحلى بها إلا من أحب وطنه وعرف كيف يتفانى في خدمته ويذود عن حياضه ويبذل كل ما في وسعه في سبيل حفظ سيادته الوطنية وصيانة استقراره وتوفير الأمن في ربوعه. فتلكم هي دلائل العمل المثابر والمثمر وعلامات الخصال المهنية الراقية التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي على غرار أسلافهم الميامين في جيش التحرير الوطني".

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فبعد مراسم الاستقبال استهل الفريق زيارته بتدشين المقر الجديد للمجمع القضائي للناحية العسكرية الثانية والذي يشمل المحكمة العسكرية والمؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بوهران فضلا عن سكنات وظيفية حيث طاف بمختلف أقسام المجمع واطلع على ظروف عمل إطارات وأفراد هذا القطاع.

بعد ذلك، قام الفريق بتدشين ثكنة تأوي وحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الإقليمي واستمع إلى عرض قدمه قائد الوحدة حول المهام المنوطة بها. كما تابع مراحل تنفيذ تمرين باستعمال المحاكي بموضوع صد غارة جوية معادية.

وبالقاعدة البحرية الرئيسية لمرسى الكبير عاين الفريق -يوضح البيان- مختلف المشاريع المبرمجة في إطار مخطط تطوير و عصرنة هذه القاعدة البحرية الإستراتيجية واطلع ميدانيا على ما تحقق في هذا المجال.

وتتواصل زيارة الفريق غدا للناحية العسكرية الثانية بترؤسه اجتماعا توجيهيا مع إطارات وأفراد وحدات الناحية، حسب نفس المصدر.