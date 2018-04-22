بن غبريت تستعرض سبل تطوير التعاون في المجال التربوي مع سفير روسيا بالجزائر

وأوضح البيان أن اللقاء تمحور حول "سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في الميدان التربويي سيما تلك المتعلقة بالنشاطات الفنية والثقافية والرياضية".
كما تحادث الطرفان حول "امكانية إرساء توأمة بين المؤسسات التربوية".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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الجزائر - استعرضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الأحد بمقر دائرتها الوزارية سبل تطوير التعاون في المجال التربوي مع سفير جمهورية روسيا الفيدرالية بالجزائري ايغور بييلاييفي حسب ما أورده يوم الأحد بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن اللقاء تمحور حول "سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في الميدان التربويي سيما تلك المتعلقة بالنشاطات الفنية والثقافية والرياضية".
كما تحادث الطرفان حول "امكانية إرساء توأمة بين المؤسسات التربوية".