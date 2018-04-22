بن غبريت تستعرض سبل تطوير التعاون في المجال التربوي مع سفير روسيا بالجزائر

الجزائر - استعرضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الأحد بمقر دائرتها الوزارية سبل تطوير التعاون في المجال التربوي مع سفير جمهورية روسيا الفيدرالية بالجزائري ايغور بييلاييفي حسب ما أورده يوم الأحد بيان للوزارة.