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بن غبريت تستعرض سبل تطوير التعاون في المجال التربوي مع سفير روسيا بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 14:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر - استعرضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الأحد بمقر دائرتها الوزارية سبل تطوير التعاون في المجال التربوي مع سفير جمهورية روسيا الفيدرالية بالجزائري ايغور بييلاييفي حسب ما أورده يوم الأحد بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء تمحور حول "سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في الميدان التربويي سيما تلك المتعلقة بالنشاطات الفنية والثقافية والرياضية".

كما تحادث الطرفان حول "امكانية إرساء توأمة بين المؤسسات التربوية".

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بن غبريت تستعرض سبل تطوير التعاون في المجال التربوي مع سفير روسيا بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 14:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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