كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بولاية باتنة  

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت بولاية باتنة، من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة، حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 أفريل 2018، مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكميات من الذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان/ن.ع.2، "(06) تجار مخدرات وحجزت 60 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز 2750 وحدة تبغ و467 علبة دواء موجهة للتهريب بكل من الوادي وبسكرة/ن.ع.4".

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6ي، "ثلاثة (03) مهربين وضبطت 800 لتر من الوقود إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب ووسائل تفجير"، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسوق أهراس/ن.ع.5ي "شخصين بحوزتهما سلاح ناري وأزيد من 1400 خرطوشة من مختلف العيارات".

من جانب آخر، أحبط حراس السواحل بكل من عنابة والطارف/ن.ع.5، "محاولتي هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2".