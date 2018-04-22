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تصميم نظام وطني لتوحيد وتقييم إنجازات التلاميذ محور لقاء بوزارة التربية الوطنية

  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 11:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - شكل تصميم نظام وطني لتوحيد وتقييم إنجازات التلاميذ محور اللقاء الذي جمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بإطارات القطاعي حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه تم التركيز من خلال التدخلات على "إعطاء لمحة عامة عن  القضايا ذات الصلة بالبدائل التعليمية والتربوية التي تم تصميمها وإعدادها إلى  حد الآن من قبل الهيئات وإطارات وزارة التربية الوطنية، وذلك عقب عدة تحقيقات  ومشاورات مع محترفي قطاع التربية وشركائه، فضلا عن اللقاءات العلمية  والبيداغوجية التي انعقدت عبر مختلف الولايات (سعيدة، بسكرة، غرداية، عنابة)". 

وتناولت المناقشات أيضا "وسائل إعادة الصياغة لمختلف مرجعيات التعليم والتعلم  انطلاقا من مؤشرات الجودة، أي المرجعية الوطنية للتعلمات والتقييمات"، كما تم  "التعرف على برنامج العمل المقبل وعلى تحديد المهمات والهياكل التي ستهتم  بمختلف عناصر التنظيم الحالي".

وكانت الندوة فرصة لعرض "مختلف الوثائق قيد الإعداد في شكل المرجعيات العامة، المرجعيات الخاصة بكل مادة، دفتر التعلمات والموارد المنهجية  والبيداغوجية".

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تصميم نظام وطني لتوحيد وتقييم إنجازات التلاميذ محور لقاء بوزارة التربية الوطنية
  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 11:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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