القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مرباح يرافع من أجل مدرسة جزائرية حديثة تنمي الامتياز وتعزز العلم والمعرفة

  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 09:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

قسنطينة - رافع رئيس التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر  مرباح مساء السبت بقسنطينة من أجل "مدرسة جزائرية حديثة تنمي الامتياز وتعزز  العلم والمعرفة".

وأوضح السيد مرباح خلال تجمع شعبي بدار الثقافة مالك حداد أن نجاح المنظومة  التعليمية لا يتأتى دون "جعل المدرسة مواكبة للتحولات التكنولوجية الجديدة  وتثمين اللغة العربية" التي وصفها بأنها "معلما بارزا للهوية الوطنية".

واعتبر أن "المدرسة الحديثة أضمن طريقة للخروج من الأزمة متعددة الأوجه التي  تعاني منها الجزائر''، داعيا إلى تسخير جميع الوسائل اللازمة لتمكين ''بروز  جيل المستقبل الذي يساهم في تطوير البلاد".

وأشار رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري إلى أهمية البعد الأمازيغي في تقوية و تعزيز الوحدة الوطنية، كما حذر من التطرف ودعا إلى "التسلح بالعلم والمعرفة  اللذين يسمحان للبلدان بمواجهة المخاطر الراهنة".

وبعد أن أشاد بجهود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تنمية  البلاد، دعا السيد مرباح جميع الأطراف المعنية إلى العمل بفعالية وبشكل ملموس  للحفاظ على استقرار البلاد وضمان تنميتها.

كلـمات مفتـاحيــة :
مرباح يرافع من أجل مدرسة جزائرية حديثة تنمي الامتياز وتعزز العلم والمعرفة
  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 09:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.22

حي الأعشاش العتيق بالوادي: إطلاق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ 

18.04.22

الدورة الوطنية المفتوحة للقوس الذهبي: سيد احمد مقران يتوج باللقب عند الرجال ومريم حمروش…

18.04.22

مرباح يرافع من أجل مدرسة جزائرية حديثة تنمي الامتياز وتعزز العلم والمعرفة

18.04.22

حان الوقت ليكون الجانب الاقتصادي والاستثمار أولوية البلدية" (وزير)

18.04.22

استثمار: تطور مناخ الأعمال في الجزائر يتعارض مع توقعات بعض المؤسسات والخبراء الدوليين

18.04.21

ترقية التشغيل بالولايات الحدودية : ضرورة تعبئة كل الإمكانيات لتعزيز فرص التشغيل

الأكثــر قـراءة

18.04.17

اتفاق الصيد الجدد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "سيحترم بصرامة" قرار محكمة العدل الأوروبية 

18.04.16

توزيع 26 ألف وحدة بصيغة "عدل" عبر 22 ولاية خلال الأشهر الثلاثة

18.04.16

إحياء يوم العلم: النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية

18.04.16

رئيس الجمهورية يدعو إلى "التصدي بتبصر" للأفكار "الغريبة"

18.04.16

أكاديميون يدعون الرئيس الفرنسي للمساهمة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

18.04.16

محمد عيسى يدعو إلى قطع الطريق أمام المروجين للخطاب الديني الطائفي المهدد لوحدة الوطن و…