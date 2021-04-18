القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وجود قرابة 536 جمجمة لمقاومين جزائريين بمتحف باريس-باحث 

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 18:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
وجود قرابة 536 جمجمة لمقاومين جزائريين بمتحف باريس-باحث 

باريس - قال الباحث الجزائري في التاريخ وعلم الاناسة (الأنثروبولوجيا)، علي فريد بلقاضي، اليوم السبت بباريس أن عدد جماجم المقاومين الجزائريين المنحدرين من كل ربوع الجزائر المحفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس، يقدر ب 536 جمجمة.

وأوضح الباحث الجزائري في حوار مع وأج أن  "أخر إحصاء أجري يوم 18 أبريل 2018،  كشف عن وجود 536 جمجمة وأن أصحابها ينحدرون من كل ربوع الوطن، من خنشلة ووهران  وباتنة وسكيكدة والقالة والجزائر العاصمة. كما يوجد من بين هذه الجماجم والعظام، جماجم لأشخاص ما قبل التاريخ و إن كان عددهم قليل" مضيفا أن مكانتهم  ليست بفرنسا".

إقرأ أيضا: "عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين تسير في الاتجاه الصحيح"

وأضاف هذا الباحث الذي كان قد اكتشف في سياق عمل بحثي في مارس 2011 جماجم الجزائريين الذين قاوموا في الزعاطشة (بسكرة) الجيش الفرنسي عام  1849م يقول "منذ سنة قمت، بطلب من وزارة المجاهدين، بجرد جديد من أجل التقدم بطلب رسمي لنقل بقايا هؤلاء المقاومين".

وأشار في هذا الخصوص بطلبه للسلطات الجزائرية التكفل بأبحاث أخرى، تخص هذه المرة بقايا جثامين الجزائريين المتوفين في كاليدونيا الجديدة "والذين لم يدفنوا، بل أبقى الفرنسيون على عظامهم".   

إقرأ أيضا: ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا يتقدم

وللتذكير، فقد تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بنظيره الفرنسي السيد ايمانويل ماكرون يوم 06 ديسمبر الماضي خلال زيارة عمل وصداقة للجزائر، التزام فرنسا بإرجاع جماجم المقاومين الجزائريين المحفوظين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس. 

إقرأ أيضا: زيتوني يؤكد من تيارت أن المفاوضات بين الجزائر وفرنسا بشأن ملفات الذاكرة "بلغت مرحلة متقدمة"

وفي هذا الصدد، طلبت الجزائر، في يناير الماضي، بشكل رسمي من فرنسا إرجاع  الجماجم الجزائرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وجود قرابة 536 جمجمة لمقاومين جزائريين بمتحف باريس-باحث 
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 18:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.21

تزويد السكان عبر بلديات الوطن بمياه الشرب خلال رمضان وصيف 2018 سيكون ب "صفة جيدة"

18.04.21

وجود قرابة 536 جمجمة لمقاومين جزائريين بمتحف باريس-باحث 

18.04.21

ولد عباس : اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ستنعقد قريبا  

18.04.21

الإحتفال باليوم العالمي للطب البيطري في تونس: الجزائر ستشارك بقافلة تحمل اسم "شهداء…

18.04.21

دفعة جديدة من الملازمين الأوائل تؤدي اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر 

18.04.21

الطريق السيار شرق-غرب: اجتماع تنسيقى لمتابعة تقدم أشغال الشطر الأخير الرابط  بين الذرعان…

الأكثــر قـراءة

18.04.17

اتفاق الصيد الجدد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "سيحترم بصرامة" قرار محكمة العدل الأوروبية 

18.04.16

توزيع 26 ألف وحدة بصيغة "عدل" عبر 22 ولاية خلال الأشهر الثلاثة

18.04.16

إحياء يوم العلم: النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية

18.04.16

رئيس الجمهورية يدعو إلى "التصدي بتبصر" للأفكار "الغريبة"

18.04.16

أكاديميون يدعون الرئيس الفرنسي للمساهمة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

18.04.16

محمد عيسى يدعو إلى قطع الطريق أمام المروجين للخطاب الديني الطائفي المهدد لوحدة الوطن و…