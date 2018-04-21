إلقاء القبض على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة بتبسة 

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر كمين منفذ من طرف عناصرها اليوم السبت بتبسة، من إلقاء القبض على إرهابي واسترجاع رشاشا من نوع "ستاير" وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهابي وإثر كمين منفذ من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 أفريل 2018 بتبسة/ن.ع.5، ألقي القبض على إرهابي"، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالمسمى "ه. أسامة" المكنى "أبو ذر"ي حيث تم استرجاع على إثر هذه العملية مسدس رشاش (01) من نوع "ستاير" و أربعة (04) مخازن ذخيرة مملوءة.

من جهة أخرى، وتبعا للعملية المنفذة يوم أمس من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة عين لبنى/زيامة منصورية بجيجل/ن.ع.5، والتي مكنت من إلقاء القبض على ثلاثة (03) إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت واستخرجت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجيجل /ن.ع.5، جثة الإرهابي المقضى عليه "ق. عبد الكريم"ي المكنى "عبد الواحد أبو دجانة"، والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

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وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بغيليزان/ن.ع.2، تاجر، (02) مخدرات بحوزتهم 9 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم توقيف مهرب ببسكرة/ن.ع.4 وحجز سبع (07) دراجات نارية، فيما ضبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بورقلة/ن.ع.4، (15000) علبة سجائر و(948) وحدة من مختلف المشروبات موجهة للتهريب.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، (20) مهربا بحوزتهم أجهزة وأدوات التنقيب عن الذهب، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني بسكيكدة/ن.ع.5 محاولة تهريب (3.1) كيلوغرام من المرجان.

من جهة أخرى، أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من بشار وسوق أهراس (05) مهاجرين شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بعنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ(42) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.