عمار غول يدعو إلى مواصلة تعزيز الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين  

و أوضح السيد غول في لقاء جمعه بمناضلي و إطارات حزبه بدار الثقافة نوار بوبكر في إطار أشغال عقد المؤتمر الولائي الأول تحضيرا للملتقى الوطني لهذه التشكيلة السياسية أن ذلك يتطلب أيضا الإسراع -كما قال- في تنظيم جلسات وطنية لدراسة ملفي الدعم و التحويلات الاجتماعية.

وبعد أن حث من جهة أخرى على عصرنة و رقمنة النظام المالي و البنكي الذي يبنى عليه -حسبه- إقتصاد حر خارج قطاع المحروقات رافع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر مجددا من أجل التعجيل بإصلاح قانوني البلدية و الولاية و العمل أيضا على معالجة منظومة عقود ما قبل التشغيل و التكفل الجاد و السريع بانشغالات الشباب خاصة فيما يتعلق بالتشغيل.

و إعتبر السيد غول بالمناسبة كذلك أن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي "مكسبا ثمينا" يتحقق من خلاله تماسك الشعب و تتعزز عبره وحدة الشعب و أمنه، مطالبا في هذا السياق كل فئات المجتمع بالوقوف كرجل واحد ضد كل من يريد المساس بأمن و استقرار البلاد.