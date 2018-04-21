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عمار غول يدعو إلى مواصلة تعزيز الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين  

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 15:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

أم البواقي - دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول اليوم السبت بأم البواقي إلى ضرورة مواصلة تعزيز الحوار مع كل الشركاء  الاجتماعيين.

و أوضح السيد غول في لقاء جمعه بمناضلي و إطارات حزبه بدار الثقافة نوار  بوبكر في إطار أشغال عقد المؤتمر الولائي الأول تحضيرا للملتقى الوطني لهذه  التشكيلة السياسية أن ذلك يتطلب أيضا الإسراع -كما قال- في تنظيم جلسات وطنية  لدراسة ملفي الدعم  و التحويلات الاجتماعية.

وبعد أن حث من جهة أخرى على عصرنة و رقمنة النظام المالي و البنكي الذي يبنى  عليه -حسبه- إقتصاد حر خارج قطاع المحروقات رافع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر مجددا من أجل التعجيل بإصلاح قانوني البلدية و الولاية و العمل أيضا على معالجة منظومة عقود ما قبل التشغيل و التكفل الجاد و السريع بانشغالات الشباب خاصة فيما يتعلق بالتشغيل.

و إعتبر السيد غول بالمناسبة كذلك أن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي "مكسبا ثمينا" يتحقق من خلاله تماسك الشعب و تتعزز عبره وحدة الشعب و أمنه، مطالبا في هذا السياق كل فئات المجتمع بالوقوف كرجل واحد ضد كل من يريد المساس بأمن و استقرار البلاد.

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عمار غول يدعو إلى مواصلة تعزيز الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين  
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 15:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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