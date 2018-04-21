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المؤتمر الرابع للجبهة الوطنية الجزائرية يزكي موسى تواتي لعهدة جديدة 

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - زكى المشاركون في أشغال المؤتمر الرابع للجبهة  الوطنية الجزائرية، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، موسى تواتي رئيسا للحزب  لعهدة جديدة مدتها 5 سنوات.

وفي كلمة له في افتتاح أشغال المؤتمر، أكد السيد تواتي أن حزبه "سيقف،  بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها سنة 2019، إلى جانب من يخدم مصلحة  الجزائر ويعيد لها هيبتها في المحافل الدولية"، مشيرا إلى أن الجزائر "التي  كانت في السابق قبلة للثوار، يجب أن تصبح الآن قلعة النهوض الوطني".

ومن هذا المنطلق، دعا السيد تواتي السلطات العمومية إلى "حل المجالس المنتخبة  التي لا تؤدي الدور المنوط بها في خدمة الشعب".

وأضاف قائلا: "صحيح أننا في الجبهة الوطنية الجزائرية كنا نعارض السلطة  ولكن اليوم، وبعد تمعن، أدركنا أن المشكل يكمن في المجالس المنتخبة التي لا  تخدم مصلحة الشعب، لذا ندعو إلى حلها"، مبرزا أن حزبه "أصبح اليوم مطالبا  بتغيير اتجاهه بعدما كان يعتقد أن المشكل في الحاكم وليس في المحكوم".

وفي سياق ذي صلة، أبدى السيد تواتي أسفه لكون "الحديث أصبح يدور، بمناسبة  الانتخابات الرئاسية المقبلة، عن الأشخاص بدل التركيز على المبادئ التي يبني  عليها الاختيار".

وفي رده عن سؤال للصحافة حول احتمال ترشحه للرئاسيات القادمة، أشار السيد  تواتي الى أن الأمر "سابق لأوانه" وأن القرار يعود إلى أعضاء المجلس الوطني  للحزب.

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المؤتمر الرابع للجبهة الوطنية الجزائرية يزكي موسى تواتي لعهدة جديدة 
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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