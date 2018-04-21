الفريق أحمد قايد صالح يستأنف زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية

وأوضح ذات المصدر أن "الزيارة التي كانت مبرمجة من 09 إلى 12 ابريل كان قد قطعها الفريق يوم 11 ابريل على إثر الحادث المأساوي المتمثل في سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك".
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - يستأنف نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح يومي 22 و23 أبريل الجاري زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية, حسب ما جاء يوم السبت في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن "الزيارة التي كانت مبرمجة من 09 إلى 12 ابريل كان قد قطعها الفريق يوم 11 ابريل على إثر الحادث المأساوي المتمثل في سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك".
اقرأ أيضا: تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: الفريق قايد صالح يتنقل إلى مكان الحادث