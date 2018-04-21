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الفريق أحمد قايد صالح يستأنف زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 12:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات
الفريق أحمد قايد صالح يستأنف زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية

الجزائر - يستأنف نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح يومي 22 و23 أبريل الجاري زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية, حسب ما جاء يوم السبت في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "الزيارة التي كانت مبرمجة من 09 إلى 12 ابريل كان قد  قطعها الفريق يوم 11 ابريل على إثر الحادث المأساوي المتمثل في سقوط الطائرة  العسكرية ببوفاريك".

 

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الفريق أحمد قايد صالح يستأنف زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 12:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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