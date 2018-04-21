دعوة مواطني المنطقة الى مد يد العون لقوات الجيش المرابطة بالحدود

تمنراست - دعا الامين العام لحزب الخط الاصيل السيد سلام عبد الرحمان المواطنين الى ضرورة مد العون لقوات الجيش المرابطة بالحدود من اجل مواجهة الخطر المحدق بالجزائر من ناحية الجنوب.

واكد السيد عبد الرحمان الذي اشرف مساء اليوم على تجمع مع مناضليه بدار الشباب و سط مدينة تمنراست بان الالتفاف و مد العون لمختلف الاسلاك الامنية من قبل كل المواطنين سيساهم في تقوية الجبهة الداخلية و مواجهة كل التحديات الامنية بالمنطقة.

كما اكد على الاهمية القصوى في دعم الاستثمار في المجال السياحي بمنطقة الاهقار موضحا بان مدينة تمنراست تعد خزانا كبيرا للنشاط السياحي من خلال ما تزخر به من مكنونات سياحية داعيا الى ضرورة استغلالها لدفع التنمية بالمنطقة .كما اضاف بان هذا التجمع هو فرصة للاطلاع على انشغال المواطنين و شرح برنامج الحزب لهم عن طريق مناضليه .

هذا و قد اشرف السيد سلام عبد الرحمان على تنصيب المكتب الولائي الجديد للحزب بالولاية.