القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دعوة مواطني المنطقة الى مد يد العون لقوات الجيش المرابطة بالحدود

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 09:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

تمنراست - دعا الامين العام لحزب الخط الاصيل السيد سلام  عبد الرحمان المواطنين الى ضرورة مد العون لقوات الجيش المرابطة بالحدود من اجل مواجهة الخطر المحدق بالجزائر من ناحية الجنوب.

واكد السيد عبد الرحمان الذي اشرف مساء اليوم على تجمع مع مناضليه بدار  الشباب و سط مدينة تمنراست بان الالتفاف و مد العون لمختلف الاسلاك الامنية من قبل كل المواطنين سيساهم في تقوية الجبهة الداخلية و مواجهة كل التحديات الامنية بالمنطقة.

كما اكد على الاهمية القصوى في دعم الاستثمار في المجال السياحي بمنطقة  الاهقار موضحا بان مدينة تمنراست تعد خزانا كبيرا للنشاط السياحي من خلال ما تزخر به من مكنونات سياحية داعيا الى ضرورة استغلالها  لدفع التنمية بالمنطقة .كما اضاف بان هذا التجمع هو فرصة للاطلاع على انشغال المواطنين و شرح برنامج  الحزب لهم  عن طريق مناضليه .

هذا و قد اشرف السيد سلام عبد الرحمان على تنصيب المكتب الولائي الجديد للحزب بالولاية.

دعوة مواطني المنطقة الى مد يد العون لقوات الجيش المرابطة بالحدود
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 09:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.21

دعوة مواطني المنطقة الى مد يد العون لقوات الجيش المرابطة بالحدود

18.04.21

اضراب المناضلة كلود مانجين عن الطعام: عضو مجلس الشيوخ باسكال سافولديلي يستوقف ايف لو دريان

18.04.21

المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب جبهة القوى الاشتراكية: انتخاب هيئة رئاسية جديدة

18.04.21

الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة بإن أمناس (وزارة الدفاع الوطني)

18.04.21

شراع/ البطولة الوطنية لاختصاصي "أر أس إكس" و "لازير ستاندار": أندية المرسى تسيطر على…

18.04.21

تنظيم منتدى جزائري-بريطاني حول الأمن الالكتروني يومي 8 و 9 مايو بالجزائر العاصمة

الأكثــر قـراءة

18.04.17

اتفاق الصيد الجدد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "سيحترم بصرامة" قرار محكمة العدل الأوروبية 

18.04.16

توزيع 26 ألف وحدة بصيغة "عدل" عبر 22 ولاية خلال الأشهر الثلاثة

18.04.16

إحياء يوم العلم: النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية

18.04.16

رئيس الجمهورية يدعو إلى "التصدي بتبصر" للأفكار "الغريبة"

18.04.16

محمد عيسى يدعو إلى قطع الطريق أمام المروجين للخطاب الديني الطائفي المهدد لوحدة الوطن و…

18.04.16

أكاديميون يدعون الرئيس الفرنسي للمساهمة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية